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傳Virgin Media與O2將合組公司 有望成為規模更大的英國電信業者

聯合新聞網 / 楊又肇

如同美國電信業者T-Mobile與Sprint合併，藉此與AT&T、Verizon兩大電信業者對抗，目前隸屬Liberty Global的Virgin Media，以及Telefonica旗下O2也傳出準備合併消息，預計成為規模更大的英國電信業者，進而與BT、Vodafone在內電信業者對抗。

目前還無法確認Virgin Media與O2合組成立公司，是否將使雙方業務合併，或是另外啟用全新品牌，而包含Liberty Global與Telefonica自然也未對此傳聞回應。

而就英國金融時報相關報導，則是說明藉由旗下子公司業務互通，將能進一步擴展更多市場發展機會，尤其在英國市場與歐洲市場仍有一定關連，讓Virgin Media與O2業務合併將能推動更多旗下行動通訊、網路與寬頻電視服務成長。

實際上目前隸屬英國電信集團 (BT)旗下的EE，本身也是由原本在英國營運的T-Mobile、Orange業務合併，並且在2015年由英國電信收購。因此，Virgin Media與O2合組成立公司，或許也計畫依照相同模式布局接下來的5G網路市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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