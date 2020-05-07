傳Virgin Media與O2將合組公司 有望成為規模更大的英國電信業者

美國Google軟體工程師馬萬鈞2019年獲得「奧斯卡科學技術成就獎」，是繼導演李安，第二位獲得奧斯卡獎的台灣人。他說：「那天晚宴在好萊塢比佛利山的希爾頓飯店，我從台下、走上奧斯卡舞台，十公尺吧，走了四十年！得獎，是我人生的里程碑，但是拿獎當時，腦袋只想一件事，『這輩子難道就這樣了嗎？』我非常驚恐，因為我不希望將來墓誌銘被定義成『只是得這個獎，就沒下文了！』我要有下一步，未知的領域總有更多無限的可能。」

2020-05-06 11:35