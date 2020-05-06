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未依約收購股權 WeWork共同創辦人加入指控Softbank背信
WeWork共同創辦人Adam Neumann稍早正式向Softbank提訴，指Softbank未依約以30億美元收購WeWork股權，進而產生背信違約情況。
在此之前，WeWork董事會其實就已經向Softbank提訴，原因同樣是基於Softbank未依約以30億美元收購WeWork股權。
而此次Adam Neumann向Softbank提訴，顯然是為了爭取原本Softbank在交易協議中，承諾將從Adam Neumann、標杆基金 (Benchmark Capital)在內對象手上持有WeWork股權。若順利的話，雖然Adam Neumann必須離開WeWork，但相對可藉由出售股權獲得將近10億美元金額。
Softbank原本在去年10月與WeWork協議以50億美元加碼投資，並且額外透過30億美元收購WeWork員工與早期投資者持有股票，同時將能取得近80%的WeWork股權。不過，隨著今年3月底宣布將全年預計虧損額度從7500億日圓 (約70億美元)提整為9000億日圓 (約84億美元)，其中高達7000億日圓 (約66億美元)虧損源自投資WeWork，加上先前投資Uber也產生虧損，導致Softbank開始檢討對外投資策略，並且讓投資腳步放緩。
《原文刊登於合作媒體
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target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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