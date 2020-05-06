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NVIDIA註冊商標名稱 暗示即將公布「Ampere」顯示架構

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA稍早已經確認將在5月14日透過線上形式進行GTC 2020主題演講內容播放，預期將會公布新一代以台積電7nm製程打造的顯示架構「Ampere (安培)」。而在相關消息中，更顯示NVIDIA已經在今年3月30日申請註冊「DGX A100」商標名稱，意味NVIDIA新一代超級電腦將會以「Ampere」顯示架構打造，預期將會搭載以Tesla A100為稱的全新繪圖卡。

若以過往基於「Pascal」顯示架構打造的Tesla P100，以及藉由「Volta」顯示架構打造的Tesla V100命名方式猜測，顯然此次預計推出的新款超級電腦DGX A100，確實將會搭載以「Ampere」顯示架構打造的Tesla A100。

不過，NVIDIA過去推出的超級電腦分別以DGX-1、DGX-2等形式為稱，或許也意味將會採用全新命名原則。

而除了將會公布全新顯示架構「Ampere」，NVIDIA預期也會針對消費市場推出同樣以7nm架構打造的全新顯示卡，但預期不會以「Ampere」顯示架構設計，而會採用以美國電腦科學家Grace Hopper命名的「Hopper」顯示架構。

在先前傳聞中，NVIDIA預期會在「Hopper」顯示架構採用多組GPU封裝設計，透過多晶片模組 (MCM,Multi Chip Module)封裝模式，將原本單一晶片設計的GPU拆分為多個模組，藉此改善晶片製程技術下探時所伴隨量率問題，同時也能讓生產效率提昇，並且帶來更高多工與運算資源分配效能，另外也能減少資料處理過程取用CPU運算資源比例。

另外，從NVIDIA稍早提出MAGNUM IO (萬用IO)設計，讓多組GPU彼此溝通、資料運算效率提昇，預期在「Hopper」顯示架構也會看見此類應用，讓封裝內的多組GPU能以更高效率溝通，並且完成數據運算處理。

目前還無法確認NVIDIA預期何時對外公布「Hopper」顯示架構資訊，但預期會等到「Ampere」顯示架構對外揭曉後，才會有進一步的消息確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 NVIDIA

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