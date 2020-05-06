微軟可能收購英國新創Softomotive 加強自動化工作效率

彭博新聞指稱，微軟正與英國新創團隊Softomotive進行收購洽談，預期透過Softomotive技術提昇自動化工作效率，進而擴展其Azure雲端服務平台應用優勢。

創立於2005年，並且與全錄等企業深度合作的Softomotive，本身主力提供以軟體架構為基礎的機器人服務，藉此對應高度重複性、固定運作模式且耗時的工作處理需求，透過自動化方式提昇整體工作效率，分別可對應需要處理大量線上數據的銀行、保險、醫療與電信業者使用需求，透過自動化改善資料處理流程，並且降低人力與時間成本支出。

若微軟順利收購Softomotive，預期將能擴展Azure雲端服務平台應用優勢，同時也能推動Microsoft 365應用範疇，進而在自動化應用佈署取得更大技術優勢。

目前還無法確認微軟與Softomotive洽談結果，以及所涉及收購金額。而從Softomotive主要競爭對手UiPath市場估值已達70億美元規模，預期微軟要斥資收購Softomotive的話，應該不會低於此市值價格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》