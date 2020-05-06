VESA提出新版DisplayPort Alt Mode 2.0設計規範 相容USB 4.0

去年由USB Promoter Group訂定未來USB 4.0正式設計規範，確定維持採用USB-C形式連接埠，並且基於Intel Thunderbolt 3設計架構，最高對應40Gbps數據傳輸率，同時向下相容USB 3.2、USB 2.0，以及Intel Thunderbolt 3對應連接規格，VESA稍早也宣布將使新版DisplayPort Alt Mode 2.0設計規範相容USB 4.0，可對應在無壓縮情況下輸出8K 60Hz HDR畫面，或是在壓縮情況下對應輸出16K 60Hz HDR畫面。

而在新版DisplayPort Alt Mode 2.0設計規範裡，則是利用最高可對應40Gbps數據傳輸率，並且將雙通道形式全數用於輸出，使得最大輸出傳輸率可對應翻倍效果，因此也能讓USB 4.0連接埠實現支援DisplayPort Alt Mode 2.0設計規範所對應的77.4Gbps資料傳輸率。

另外，DisplayPort Alt Mode 2.0設計規範將會支援USB 4.0連接線，同時在相關設計也無須仰賴獨立控制晶片，讓使用者能更直覺、方便連接使用，並且支援更多裝置連接需求，甚至涵蓋充電使用需求。

VESA預計相容DisplayPort Alt Mode 2.0設計規範的USB 4.0相關產品，最快會在2021年進入市場銷售。

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