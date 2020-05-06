69億美元收購Mellanox之餘 NVIDIA再買下Cumulus Networks

確定完成以總值達69億美元價格收購Mellanox Technologies後，NVIDIA稍早更進一步宣布收購成立於2010年的Cumulus Networks。

相較Mellanox Technologies以硬體形式提昇網路運算節點之間的數據連接傳輸效率，Cumulus Networks主要透過基於Linux作業系統的軟體形式強化網路管理控制效果，因此接連收購這兩家公司，對於NVIDIA擴展其超算應用產品，將能帶動更大效益。

同時，Cumulus Networks原本與Mellanox Technologies便有合作關係，因此未來在技術整合預期不會有太大問題。

NVIDIA並未公布收購Cumulus Networks具體價格，但強調在Cumulus Networks與Mellanox Technologies軟硬技術資源整合之下，將能推動更大規模以軟體定義的資料中心佈署效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》