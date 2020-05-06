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Intel以9億美元收購Moovit 加強旗下自駕系統業務發展
Intel稍早宣布收購位於以色列的行動即服務 (MaaS)內容開發商Moovit，預期藉此強化旗下Mobileye自駕系統發展。
成立於2012年的Moovit，旗下服務已經在全球102個國家地區、超過3000個城市，並且累積超過8億人使用，而此次Intel藉由總額達9億美元 (其中包含約8.4億美元等值的Intel股票)將其收購，無非是希望取得Moovit旗下持有大量導航規劃數據，以及相關人工智慧數據分析技術，藉此提昇Mobileye自駕系統運作精準度。
由於自駕系統仰賴大量數據進行學習，因此不少發展自駕系統的業者如Waymo、NVIDIA、Uber等，除了藉由讓自駕車實際上路測試，並且學習真實道路駕駛操作應對之餘，同時也會透過軟體模擬各種道路場景，藉此讓自駕車能快速累積大量上路駕駛學習經驗。
因此，Intel宣布收購Moovit，並且掌握其持有數據與相關技術，預期將能讓旗下自駕系統業務發展更具競爭力。
而被Intel收購之後，Moovit將會維持以子公司形式繼續營運，同時不影響原本與Waze、Uber在內業者在導航規劃分析的合作關係，並且將會進一步與同樣位於以色列的Mobileye團隊合作，藉此加強在自駕車應用發展能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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