蘋果改為線上形式的WWDC 2020 將在6月22日免費開放參與

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早確認今年度調整為線上形式的WWDC 2020開發者大會活動將於美國西岸時間6月22日，將會透過Apple Developer app與蘋果開發者官網以免費形式提供所有開發者參與。

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得進入第31屆的WWDC開發者大會活動首次以線上形式舉辦，同時也採免費形式開放所有開發者參與。此外，蘋果也同步宣布推出開發程式語言Swift學生挑戰賽，讓學生身分的開發者能藉由Swift playground打造應用服務內容進行競爭。

而如同過往舉辦的WWDC開發者大會活動，蘋果也預期會向開發者提供測試版本的iOS、iPadOS、watchOS、macOS，以及tvOS在內作業系統進行預覽，藉此預先針對全新設計的作業系統打造合適的應用服務，同時也能提前使用蘋果釋出新版API資源或技術功能。

因為今年度活動調整為線上形式，並且以免費形式開放所有開發者參與，蘋果與其將會吸引更多開發者一同參與線上討論，同時也預期WWDC 2020將會成為蘋果有史以來最大規模的全球開發社群活動，另外更認為將會吸引更多學生身分的開發者族群加入互動，藉此吸引更多年輕開發者加入。

同時，蘋果先前已經宣布將提撥100萬美元金額向聖荷西當地機構捐款，藉此彌補WWDC 2020調整為線上形式所產生收入損失。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 捐款 Apple

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