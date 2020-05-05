這項裝置將敗部復活 搭著5G改變你的人生！

距離5G開台的日子愈近，智慧生活由想像變現實的期待也愈高。以無所不在、無所不包、無所不能為基本特徵的5G，究竟將對人們的生活與工作，將帶來哪些改變？

「價值溢出感」可能是率先會出現的一種體驗。

當5G商用服務在台灣正式上路，由於任何時間、任何地點、任何人、任何物都能順暢地通信，於是，科技嚐鮮者換上新的5G手機開始用5G上網，喜歡上網追劇或是玩遊戲的人，也會覺得速度變得以前快，因而產生一種「多出來」的享受感。

只是，網速變快帶來的滿足，隨著時間日久，能從中獲得的滿意效用日減，正所謂「邊際效益遞減」。

5G還能炸出什麼酷炫的應用與體驗？

早於3月27日正式啟動5G商用服務的日本電信公司軟銀（Softbank），創新應用著實開啟了這項新科技的想像力。

與設備商合縱連橫多年的軟銀5G實驗室，行銷戰略聚焦VR、AR、FR（自選視角觀賞影像）、遊戲四大方向力拚5G。

以新式娛樂享受「FR SQURE」為例，軟銀找來國民女子偶像團體AKB48助陣，取得其第57首新曲《感謝失戀》（失恋、ありがとう）的播映授權，製作一部「多視角MV」。

用戶觀看時，螢幕畫面的右側有18位美少女成員的圖像，能夠從中自由任選三名成員，欣賞特別以該成員為主角拍攝視角的表演。如此的客製化，完全不同於以往的MV，所有人只能觀看同一個被決定好的內容。對粉絲而言更貼心，透過5G能依照自己的意願，專注追逐自己偶像的身影。

再如「AR SQURE」可以在3D投影出與真人同比例的藝人，用戶能和喜歡的藝人進入同一空間拍攝照片、一起共舞拍成影片，虛實合一的影像並能直接分享到社群。

放眼未來，若要讓人們對5G持續有感，智慧眼鏡則是公認最殺的利器。這項一度難登大雅之堂的科技裝備或將捲土重來，令更多天馬行空的想像變成現實。

這項智慧裝置將敗部復活，幫助5G體驗落地

「三、五年之後5G環境變成熟，我們可能迎來智慧眼鏡元年，」台灣大哥大總經理林之晨大膽設想，迎接5G，最快令人們覺得「這世界變化快」的將是「智慧眼鏡」。

理由是所有的穿戴當中，眼鏡是除了手機之外，唯一八成台灣人每天最常「穿」在身上的物品，夠普及。眼鏡銷售量也是持續穩定增長，調查顯示，全球眼鏡市場規模預計到2023年超過1400億美元。

像智慧型手機一樣，智慧眼鏡除了可以視訊通話，還具有獨立的作業系統，可安裝各種App，還可通過語音或動作操控添加日程、地圖導航、拍攝照片和錄影等，並可無痛銜接AR、VR虛擬實境。

智慧眼鏡的優勢，在於同時可觸達人類的視覺與聽覺這兩者，未來可能成為重要的人機互動入口，是最具「科幻色彩」的可穿戴式設備。

5G新時代，一個極有可能發生的智慧眼鏡應用場景，會是這樣的：當你在路上走的時候，迎面走來某位很眼熟的人，但一時想不起來對方的名字，智慧眼鏡此時便貼心在視線前方跳出這個人的姓名、聯絡資訊，並及時告知過往曾經跟他有過的互動，完美救場。

整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端協作應用，可將作業現場的畫面，透過前置鏡頭，即時傳送給遠端協作的專家。Epson提供圖／整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端協作應用，可將作業現場的畫面，透過前置鏡頭，即時傳送給遠端協作的專家。Epson提供

更有甚者，人們可以根據不同場合的需求，更換不同的智慧眼鏡配件，比如開車專用的智慧眼鏡，與走路和搭乘捷運時戴的不一樣。「原本笨笨的眼鏡，再也不笨了，」林之晨說。

智慧眼鏡最知名的產品，是五年前Google推出的「Google Glass」，最後以失敗告終，但林之晨認為，失敗的主因是當時的網路環境和相關應用不夠完善，尚無法支持智慧眼鏡這類型的產品。如今5G來了，智慧眼鏡可望敗部復活。

事實上，眾多科技公司也已重新將開發的目光投向智慧眼鏡。

針對新冠疫情，Epson飛快開發出Moverio智慧眼鏡搭載熱成像技術，可將人像以顏色及體溫顯現於智慧眼鏡上，讓防疫人員便於配戴，並以巡邏方式加強防疫戒備。

亞馬遜的Echo Frames造型與《蜘蛛人》彼得．派克佩戴的黑框眼鏡相似，不同的是眼鏡內建了語音助手Alexa。健身眼鏡也愈來愈流行，例如Vue智慧眼鏡，能在鏡片上顯示行走的步數等資料。微軟也一直在醫療保健、工程、甚至執法領域積極地行銷Hololens。

即便是Google Glass也再接再厲推出了企業版2，進一步強化了機器學習技術。華為則與時尚眼鏡品牌Gentle Monster聯合設計的智慧眼鏡，聰明到連眼鏡盒也不止存放眼鏡這麼簡單，它還「兼職」充電器，不必擔心電池續航力。

眼鏡一旦智慧化，從視野到人生，均將出現大變革。翻天覆地的程度，或許不亞於智慧型手機問世後的衝擊。

（作者／邱莉燕 本文出自2020.05.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）