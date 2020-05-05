大英博物館釋出190萬張館藏照 免費開源使用

只要依照 CC BY-NC-SA 4.0 規則，大家不需註冊就能非商業性的下載、使用、共享和修改這些照片，但要注意的是，仍須按照規則標註圖片來自大英博物館。

在疫情期間，國際上不少博物館都釋出了多媒體資料庫供大眾免費線上參觀，不過世上規模最大之一的大英博物館日前更進一步，免費釋出了超過 190 萬張他們所收藏的展覽品照片。

使用者只要依照 CC BY-NC-SA 4.0 規則，不需要註冊就能非商業性的下載、使用、共享和修改這些照片，但要注意的是，仍須按照規則標註圖片來自大英博物館。

這次大英博物館不只把線上資料庫開放，還一口氣額外新增了 280,000 張新照片，其中還包括達米安·赫斯特（Damian Hirst）的肖像畫、羅塞蒂（Rossetti）之前失傳的水彩畫等近年新收藏。此外像經典的埃及羅塞塔石碑、波斯居魯士文書或是希臘帕德嫩神廟雕塑也都包含在內，甚至這些收藏品相關的尺寸、歷史記錄、以前所有者和策展評論也一應俱全。

Photo Credit：The British Museum

另外如果你想用比較貼近身歷其境的方式觀賞大英博物館的展覽品，Google 藝術與文化的「大英博物館」特區也是一個很好的選擇。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》