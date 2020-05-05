集資平台Kickstarter也不敵疫情影響 將進行高達45％比例裁員

受到新型冠狀病毒疫情影響，集資平台Kickstarter在日前便有透露可能面臨裁員情況。而在稍早時候向Gizmodo在內美國媒體回覆說法中，Kickstarter確認裁員幅度最高會達45%。

依照Kickstarter的說法，由於受到疫情影響關係，使得今年在Kickstarter平台進行集資的產品數量比去年減少25%左右，同時願意在Kickstarter平台參與集資的人數比例也減少達35%，因此也讓透過提供集資平台資源，並且藉由收取相關抽成費用作為唯一營收來源的Kickstarter面臨運作挑戰。

雖然在疫情實際造成影響之前，Kickstarter就已經著手準備相關調整，但疫情所造成影響仍比原本預期還大，因此才會決定進行人力精簡，藉此降低營運成本。

而在相關說明裡，Kickstarter表示將會針對薪資在11萬1美元以下的員工提供6個月資遣費作為補償，而薪資高於11萬1美元的員工則會以4個月計算，同時也開放被資遣員工轉向Kickstarter競爭對手任職。另外，若明年再度重新招募職缺時，Kickstarter也保留原本員工回籠工作權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》