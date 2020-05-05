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元太攜手群創光電進軍大尺寸全彩電子紙市場 布局智慧城市等應用發展

聯合新聞網 / 楊又肇

元太科技 (E Ink)宣布攜手群創光電進軍大尺寸ACeP (Advanced Color ePaper)全彩電子紙市場，並且推出28吋電子紙看板應用設計，藉此布局智慧城市、智慧交通與智慧物聯網領域發展。

 

電子紙以超低耗電、持續顯示不耗電、類紙質感、反射式顯示技術運用環境光源而不自發光等特性，成為物聯網與智慧城市的最佳顯示界面。

而在彩色電子紙技術持續突破下，元太科技與群創光電攜手合作，由元太科技供應全彩電子紙薄膜，群創致力投入全彩電子紙模組生產製造，開發28吋長條型全彩電子紙看板，並且發揮群創在特殊用途及大尺寸面板製造的優勢，透過推廣銷售大尺寸全彩電子紙產品應用，藉此在顯示面板帶來新變革。

 

28吋長條型全彩電子紙看板將主要應用於車廂內廣告看板及零售顯示看板，涵蓋如捷運、高鐵、電車、電動公車等公共交通領域及相關零售應用領域，可顯示與輪播公共資訊與商業廣告，進軍公共交通與零售場域的商機，拓展大尺寸電子的多元應用。

 

同時，此次合作將以電子紙持續顯示不耗電、超低耗電、陽光下可視性等產品優勢，透過全彩電子紙看板取代於公共與商業區域的紙張海報，進而降低資源的消耗，推動節能、智慧無紙化應用，並且有助於智慧城市發展。 

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 廣告 高鐵 電子紙

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