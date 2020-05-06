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《阿凡達》、《玩命關頭7》幕後推手！台灣工程師馬萬鈞 「玩臉」玩進奧斯卡

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
照片提供：104掌聲
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浴室藍光裡，手機刷到小金人

美國Google軟體工程師馬萬鈞2019年獲得「奧斯卡科學技術成就獎」，是繼導演李安，第二位獲得奧斯卡獎的台灣人。這是馬萬鈞和團隊第三次報名，前兩次都被打槍，第三次才得獎。「我記得，那時候我在台灣，半夜兩三點，在很暗的浴室，我用手機刷網，你可以想像我臉上泛著手機藍光，刷到奧斯卡公布的得獎名單，哇！我真的…真的…大半夜的，太太和小孩在旁邊睡覺，我又不可能去通知所有人。」

馬萬鈞和團隊打造「數位演員」的技術拿下奧斯卡，已運用在四十多部電影特效。例如：2008年《班傑明的奇幻旅程》皮膚皺摺、老態龍鐘的布萊得彼特；2009年《阿凡達》住在潘朵拉星球卻有感知智慧能力的藍色納美人；2013年他《玩命關頭7》主角之一保羅·沃克（Paul William Walker IV）在拍攝期間車禍過世，掃描保羅·沃克兩位弟弟的頭型和臉部表情，讓「數位版」保羅·沃克完成影片拍攝。馬萬鈞也前進美國白宮，幫前總統歐巴馬拍白宮畢業照。

他還記得第一次看到自己的名字躍上大螢幕，他趕快拿起手機拍照，那時在大直美麗華戲院，當所有人散場，只有他留下來看到最後。他既興奮也感慨，因為後製特效人員的名單一定擺在credit（演員表）最後。

人臉辨識　能玩能編能偵測

「基於球體上的偏振漸層光源」讓馬萬鈞和團隊拿下奧斯卡。「先在實驗室裡建一個大型球體，球體上安裝各種不同的光源，請演員進到實驗室，做出五、六十種不同的表情，每個表情拍下十幾張照片，再把資料轉化為3D模型、以及會動的動畫模型。因為光源很精細，可以照到皮膚的光澤、膚色、毛孔，當人的臉部一有動作，皮膚和毛孔就可以跟著變形，最大好處就是擬真度提高。」

閱「臉」無數的馬萬鈞說，人光是笑，就有微笑、大笑、真心的笑、和虛情假意的笑，就像FBI觀察嫌犯臉部表情一樣，人臉辨識涉及面部編碼系統（coding system），也可以運用在犯罪行為學。

土生土長台大生 自找資源前進美國

馬萬鈞不是ABC，也不是留學生，他和多數莘莘學子一起穿越大學聯考窄門，大學考上台灣大資工系，一路從學士，念到碩士、博士。

「因為不知道大學畢業要做什麼，念研究所的成本也很低，很自然就念了碩士和博士；後來因為學校環境太舒適了，博士一念八年，人家四年就畢業了。」直到人生軸線的疑惑愈來愈多「當老師是我未來想做的事情嗎？」馬萬鈞對同質化的生活按下暫停鍵，他渴望換個環境。

他如何成為美國Google的AR、VR工程師？

馬萬鈞如何成為美國Google的AR、VR工程師？

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人臉辨識 白宮

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美國Google軟體工程師馬萬鈞2019年獲得「奧斯卡科學技術成就獎」，是繼導演李安，第二位獲得奧斯卡獎的台灣人。他說：「那天晚宴在好萊塢比佛利山的希爾頓飯店，我從台下、走上奧斯卡舞台，十公尺吧，走了四十年！得獎，是我人生的里程碑，但是拿獎當時，腦袋只想一件事，『這輩子難道就這樣了嗎？』我非常驚恐，因為我不希望將來墓誌銘被定義成『只是得這個獎，就沒下文了！』我要有下一步，未知的領域總有更多無限的可能。」

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