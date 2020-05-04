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E3 2020取消舉辦後 將由長達4個月的Summer Game Fest取代

聯合新聞網 / 楊又肇

由於美國娛樂軟體協會後續證實不會舉辦線上版E3 2020活動後，負責推動每年科隆電玩展Gamescom前夜秀與遊戲頒獎活動的Geoff Keighley，稍早於Twitter宣布將從今年5月至8月間舉辦長達4個月的遊戲展會活動Summer Game Fest。

目前Summer Game Fest尚未對外公佈具體活動細節，但預期會以線上形式讓各個參與活動的遊戲業者、開發商介紹即將推出遊戲作品，或是介紹各類更新消息。

而確定參與此項活動的廠商，分別包含2K Games、Activision、萬代南夢宮、Bethesda、暴雪娛樂、Bungie、CD PROJEKT、Digital Extremes、美商藝電 (Electronic Arts)、Sony PlayStation、Private Division、Riot Games、Square Enix、Steam、華納遊戲與微軟Xbox。

特別的是，Geoff Keighley更說明此次活動將與原本負責E3 2020展區創意指導工作的Iam8bit團隊合作，預期藉由Iam8bit團隊豐富遊戲相關策展經驗進行展會活動規劃。

在稍早消息裡，美國娛樂軟體協會原本有意以線上活動銜接因疫情影響停辦實體展會活動，但因為更多遊戲業者認為在無法以實體活動與更多玩家產生互動情況下，實際上並不需要特別透過美國娛樂軟體協會舉辦活動進行宣傳，透過自行舉辦活動甚至能保有更大內容規劃彈性，同時時間上也更容易安排。

諸如微軟、Ubisoft在內業者均表明將透過自行舉辦活動與玩家近距離互動，而電玩網站IGN日前更確定與Square Enix、Bandai Namco、2K Games、SEGA、亞馬遜、Google Stadia、Twitter、Devolver Digital與THQ Nordic等業者合作舉辦夏日電玩活動，預計會在今年6月初展開。

因此，美國娛樂軟體協會接下來確定不會在6月間舉辦任何線上活動，將轉向與遊戲業者合作內容展示，同時也預期會透過E3官網在內管道進行宣傳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 E3電玩展

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