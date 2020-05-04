美國正式重啟登月計畫 亞馬遜獲得最大訂單、波音未列合作對象

美國太空總署 (NASA)稍早宣布將與三家民間私營企業簽署總金額達9.67億美元合約，其中分別包含亞馬遜創辦人Jeff Bezos所創立的藍色起源 (Blue Origin)，以及Tesla執行長Elon Musk所持有SpaceX，另外則包含位於美國阿拉巴馬州的Dynetics。

除了這三家獲選與美國太空總署簽署合作合約的民間私營企業，過去與美國太空總署長期合作的波音卻未名列合作名單。

在總價值達9.67億美元的合約中，則是由藍色起源獲得5.97億美元訂單，其次則是由Dynetics獲得2.53億美元訂單，而SpaceX獲得訂單總值僅佔1.35億美元，因此也讓藍色起源成為此次美國重啟登月計畫的最大合作夥伴。

其中，由藍色起源設計的「藍月」登月著陸器與當年阿波羅登月計畫中使用設計相近，不僅可扮演將太空人送往表面，同時也能將太空人從月球表面回到太空軌道。

至於由Dynetics打造的登月著陸器也有類似功能，同樣可協助太空人登上月球表面，或是從月球表面回到太空軌道，並且同樣可比照「藍月」藉由美國聯合發射聯盟旗下「火神」運載火箭發送至太空。

而2016年取得全球定位系統發射任務的SpaceX，則是建造可乘載多名機組人員與45公斤貨物的大型「星船」，預計透過自有Super Heavy運載火箭進行發射。

美國從1960年到1972年之間透過阿波羅計畫完成人類首次登月之後，至今就沒有再登上月球，因此也讓人類登月真實性成為眾人質疑話題，甚至有人相信整個登月過程只是一場騙局，並且提出諸多假說，或是設法找出當年記錄資料的破綻。

此次宣布重啟登月計畫，並且以希臘神話中的月亮女神阿提米絲 (Artemis)為稱，不僅呼應過去以太陽神阿波羅為稱命名的首次登月計畫，同時也希望藉由再次登上月球展示美國科技技術所在。

在相關規劃中，美國預計在2024年再次將太空人送上月球，並且建造月球前哨站，預計作為未來火星探測中繼站，同時也計畫在21世紀內的30年代執行首次載人的火星探測任務，預計花費數千億美元資金完成此項計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》