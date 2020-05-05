德國玻璃業者SCHOTT AG 開始量產加工後彎曲半徑低於2毫米的可凹折玻璃

德國玻璃業者SCHOTT AG，稍早宣布可透過加工實現繞手指，彎曲半徑可低於2毫米的高柔性超薄玻璃 (UTG)－Xensation Flex (賽絢Flex)，目前已經可以進入大量規模量產階段，預期可應用在更多螢幕可凹折手機產品。

與康寧一樣，德國SCHOTT AG也是長年致力於玻璃產品研發，同樣也在可凹折、彎曲使用的玻璃製品投入大量研發資源。而先前應用在vivo NEX 3「瀑布屏」，凹折曲度逼近90度的玻璃元件，就是源自SCHOTT AG。

而此次宣布加工後可讓彎曲半徑低於2毫米，甚至可讓玻璃在加工後能纏繞於手指的Xensation Flex玻璃進入量產，意味將能使此款玻璃廣泛應用在更多螢幕可凹折手機，或是需要覆蓋曲度表面作為保護的裝置。

同時，SCHOTT AG也正式宣佈啟用Xensation Flex產品品牌，與先前強調抗摔防護效果的Xensation Up系列對應不同使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》