市調數據顯示全球手機出貨量 出現「有史以來最高跌幅」

隨著新型冠狀病毒疫情影響，雖然今年到目前為止一直有新款手機宣布推出，但依照IDC、Strategy Analytics、Canalys在內市調機構統計數據顯示，全球智慧型手機出貨量在今年第一季出現有史以來最大跌幅，甚至由Counterpoint針對中國地區進行市調結果，更顯示中國市場手機產品銷售表現與去年同期相比，下滑幅度高達22%。

不過，就Counterpoint統計數據來看，華為在中國市場境內的手機整體銷量 (包含榮耀品牌)，相比去年同期反而提昇6%，反觀蘋果在中國市場銷量相比去年同期則是減少1%，而諸如vivo、OPPO、小米在中國市場銷量更出現27%-35%範圍跌幅，因此不難想像為什麼這些中國品牌希望更積極布局中國以外市場。

而依照IDC統計數據，顯示全球手機出貨量相比去年同期減少11.7%，而依照Canalys統計數據則達13%，甚至由Strategy Analytics所統計數據更是高達17%，雖然各家統計數據會因為計算方式不同等因素產生落差，但均顯示今年第一季內確實因為疫情影響，加深多數消費者不願意更換手機想法，因此即便如三星、小米、華為在內手機品牌均宣布推出新款手機，依然無法順利刺激消費者購買。

若以整體來看，目前全球最大手機出貨品牌依然是三星，其次則是華為，以及蘋果，但實際出貨量相比去年同期卻呈現下滑，反觀部分中國品牌如小米、vivo在疫情實際造成更大影響前，就已經在印度等市場推出價格親民的手機產品，因此多少還是讓整體出貨量成長。

至於華為方面則依然受到美國限令影響，因此在中國以外市場銷售版本依然無法使用GMS服務，僅能使用華為自有HMS服務，雖然持續對外積極推廣，並起與更多廠商提供內容合作，但顯然還是無法順利吸引眾人改變使用需求，使得華為手機在全球市場出貨表現呈現衰退。

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