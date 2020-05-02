疫情未有改善…GDC Summer仍全面調整為線上活動

雖然先前說明將GDC 2020改為GDC Summer活動，並且延後至今年8月舉辦，但隨著新型冠狀病毒疫情在美國境內仍有一定影響，使得GDC主辦單位Informa Tech稍早再次宣布將使GDC Summer全面調整為線上活動形式，而時間依然維持在今年8月4日至6日舉辦。

不過，Informa Tech尚未公佈調整為線上活動後的參與方式，預期會在稍晚時候公佈。

在此之前，原訂在今年3月於舊金山市區舉辦的GDC 2020，因為新型冠狀病毒影響，在不少廠商、開發者均聲明退出參與之後，使得Informa Tech決定將活動延後至今年夏季舉辦，隨後仍透過線上直播方式呈現由原訂與會廠商、講者進行的議程內容，並且透過直播方式公佈每年都會在GDC活動期間頒發的獨立遊戲獎項，以及遊戲開發者決選獎項。

而在疫情到目前為止仍未有明顯改善情況，使得Informa Tech仍無法確認今年8月初是否能順利舉辦活動，因此稍早才宣布決定取消所有實體活動，並且將GDC Summer活動調整以線上形式呈現。

依照Informa Tech的說法，雖然因為疫情持續影響，使得原本計畫維持在舊金山市區舉辦的GDC Summer活動，僅能改為透過線上形式呈現，但將會藉由網路線上直播等方式呈現高品質內容，並且讓更多玩家能與遊戲業者、開發者進行線上互動。

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