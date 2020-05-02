快訊

男子持獵槍深夜阿里山打獵 誤擊舅舅貫穿右前額送醫搶救

統測今登場…景氣不佳職校生棄升學 報考人數跌破10萬

疫情未有改善…GDC Summer仍全面調整為線上活動

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前說明將GDC 2020改為GDC Summer活動，並且延後至今年8月舉辦，但隨著新型冠狀病毒疫情在美國境內仍有一定影響，使得GDC主辦單位Informa Tech稍早再次宣布將使GDC Summer全面調整為線上活動形式，而時間依然維持在今年8月4日至6日舉辦。

不過，Informa Tech尚未公佈調整為線上活動後的參與方式，預期會在稍晚時候公佈。

在此之前，原訂在今年3月於舊金山市區舉辦的GDC 2020，因為新型冠狀病毒影響，在不少廠商、開發者均聲明退出參與之後，使得Informa Tech決定將活動延後至今年夏季舉辦，隨後仍透過線上直播方式呈現由原訂與會廠商、講者進行的議程內容，並且透過直播方式公佈每年都會在GDC活動期間頒發的獨立遊戲獎項，以及遊戲開發者決選獎項。

而在疫情到目前為止仍未有明顯改善情況，使得Informa Tech仍無法確認今年8月初是否能順利舉辦活動，因此稍早才宣布決定取消所有實體活動，並且將GDC Summer活動調整以線上形式呈現。

依照Informa Tech的說法，雖然因為疫情持續影響，使得原本計畫維持在舊金山市區舉辦的GDC Summer活動，僅能改為透過線上形式呈現，但將會藉由網路線上直播等方式呈現高品質內容，並且讓更多玩家能與遊戲業者、開發者進行線上互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 直播 疫情

延伸閱讀

GDC 2020確定將於3月中旬直播 與廠商、講者合作線上直播內容

GDC 2020名稱調整為「GDC Summer」 將於8月初再次舉辦

突有全裸正妹亂入！男主播在家開直播 糗變偷情鐵證

宏達電GDC研討會 移師線上

相關新聞

所有人免費！微軟將對外開放年度開發者大會Build 2020

今年因為新型冠狀病毒疫情影響關係，使得微軟決定將今年的年度開發者大會Build 2020調整為線上活動，而在稍早對外公佈消息中，更宣布將免費對外開放參與，任何人只要完成線上報名註冊，就能參與今年度的開發者大會活動。

市調數據顯示全球手機出貨量 出現「有史以來最高跌幅」

隨著新型冠狀病毒疫情影響，雖然今年到目前為止一直有新款手機宣布推出，但依照IDC、Strategy Analytics、Canalys在內市調機構統計數據顯示，全球智慧型手機出貨量在今年第一季出現有史以來最大跌幅，甚至由Counterpoint針對中國地區進行市調結果，更顯示中國市場手機產品銷售表現與去年同期相比，下滑幅度高達22%。

蘋果新一季財報淨利衰減 但服務獲利因疫情影響而有成長

先前預告財報結果可能受到疫情影響後，蘋果稍早公佈2020財年第二季財報結果，確定總營收達583.13億美元，相比去年同期增加，而淨利則達112.49億美元，相比去年同期減少，但比市場預估增加。而源自iPhone產品的營收為289.62億美元，來自iPad產品營收達43.68義美元，同時源自Mac產品營收為53.51億美元，其他包含穿戴裝置在內產品營收則達62.84億美元，服務內容營收則達62.84億美元。

疫情未有改善…GDC Summer仍全面調整為線上活動

雖然先前說明將GDC 2020改為GDC Summer活動，並且延後至今年8月舉辦，但隨著新型冠狀病毒疫情在美國境內仍有一定影響，使得GDC主辦單位Informa Tech稍早再次宣布將使GDC Summer全面調整為線上活動形式，而時間依然維持在今年8月4日至6日舉辦。

Google開發新技術 下架數千萬則疫情違規廣告

為確保自家平台上的廣告可信度，Google已成立新冠肺炎疫情專屬團隊，開發全新偵測技術及改善違規處置系統，並於過去幾個月...

Facebook超萌新表情上線！ 快用「愛心抱抱」幫朋友加油

FB超萌新表情上線！現在看到FB貼文，可以按的表情又更多了！起初FB的表情只有「讚」，後來又增加「大心、哈、哇、嗚、怒」等表情，而現在又多了一個「愛心抱抱」表情，按下後顯示的意思是「加油」。

在任最久高階主管也閃人！UBER傳全球準備大裁20％員工

武漢肺炎全球大流行重挫全球交通業，就連矽谷鉅子 UBER 也不例外。根據外媒報導，UBER 打算啟動全球撙節計畫，其中包含裁去 20％、約 5,400 名公司員工。

原來特斯拉看不懂紅綠燈…新版本系統上線 終於可辨識交通號誌

與其說新功能是「自動駕駛」，不如說是「輔助駕駛」，仍然需要人類的協助操作。

雲端算力、人工智慧與線上協作 阿里巴巴「三大科技招式」抗疫

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，阿里巴巴藉由旗下三大科技招式協助抗疫，其中包含旗下阿里雲、人工智慧，以及線上協作平台釘釘，藉由阿里雲服務平台為基礎推動各類雲端運算與人工智慧應用，並且透過釘釘完成各類線上互動，甚至協助更多在家遠距工作，或是維持在家上課需求。

讓藍牙裝置快速配對！Google說明Fast Pair技術細節

除了宣布新款Pixel Buds開放美國市場銷售之餘，Google更進一步詳細介紹曾於2017年11月提出，並且從隔年開始向Android裝置釋出更新的Fast Pair技術原理。

三星計畫打造量子技術加密手機Galaxy Quantum Sony以區塊鏈打造更安全的通用數據庫

去年證實在Galaxy S10系列手機整合區塊鏈技術應用，並且與SK Telecom、KT、LG+在內韓國境內電信業者，以及韓亞銀行、友利銀行與韓國交易所旗下IT服務子公司Ksocom合作打造針對行動服務認證應用基礎設計的區塊鏈網路系統，藉此擴大以行動裝置為主的區塊鏈技術應用，三星稍早傳出將與SK Telecom合作推出全球首款以量子技術進行加密的智慧型手機。

數據統計顯示 三星5G網路技術專利被認可數量較高

盡管華為表示自己在全球地區持有最多5G網路技術專利，但從德國聯邦經濟事務和能源部委任智慧財產權研究機構IPlytics統計各個業者在5G網路技術專利持有數據，顯示華為實際上在5G網路技術相關專利持有數量最多，但實際在各地區專利申請認證機構均被獲准的專利持有數量，實際上還是以三星持有數量居高。

熱門新聞

抖音及海外版TikTok全球下載破20億次 疫期間熱潮不減

口罩問題有解？蘋果在iOS 13.5 beta 5版本稍微改善口罩解鎖問題

所有人免費！微軟將對外開放年度開發者大會Build 2020

市調數據顯示全球手機出貨量 出現「有史以來最高跌幅」

外界預計HTC Desire 20 Pro僅搭載舊款處理器 並未支援5G連網功能

Redmi Note 9首發聯發科Helio G85處理器 連同Redmi Note 9 Pro、小米Note 10 Lite一同亮相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。