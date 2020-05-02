所有人免費！微軟將對外開放年度開發者大會Build 2020

今年因為新型冠狀病毒疫情影響關係，使得微軟決定將今年的年度開發者大會Build 2020調整為線上活動，而在稍早對外公佈消息中，更宣布將免費對外開放參與，任何人只要完成線上報名註冊，就能參與今年度的開發者大會活動。

時間預計會從美國東岸時間5月19日上午11點開始 (台灣時間則是5月19日晚間11點)，預計透過2天活動對外展示微軟旗下產品、服務更新，以及更多與開發者互動內容，另外也預期會說明微軟對於未來發展的想法。

如果沒有意外的話，微軟應該會在今年度的Build 2020活動說明接下來的Windows 10作業系統更新，同時也預期會公佈新款Surface硬體裝置，而包含Azure在內雲端服務，或是接下來的Microsoft 365市場策略也會有所著墨。

而有趣的是，微軟在此次線上版的Build 2020活動註冊流程裡，額外要求報名者留下送貨住址，或許會向成功報名的人寄送大會活動紀念品。以筆者過往經驗來的話，應該會是印有Build大會活動相關設計的T恤，但不確定是否僅限美國境內寄送。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》