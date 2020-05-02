蘋果新一季財報淨利衰減 但服務獲利因疫情影響而有成長

先前預告財報結果可能受到疫情影響後，蘋果稍早公佈2020財年第二季財報結果，確定總營收達583.13億美元，相比去年同期增加，而淨利則達112.49億美元，相比去年同期減少，但比市場預估增加。而源自iPhone產品的營收為289.62億美元，來自iPad產品營收達43.68義美元，同時源自Mac產品營收為53.51億美元，其他包含穿戴裝置在內產品營收則達62.84億美元，服務內容營收則達62.84億美元。

從財報顯示，iPhone產品營收相比去年同期下滑6.7%，而iPad產品營收更下滑達10.3%，Mac產品營收也相對下滑，但反觀可穿戴裝置在內產品營收，以及服務內容營收均大幅增加，顯示在此波疫情影響之下，反而讓AirPods在內耳機類產品，以及Apple TV產品銷售增加，同時也讓Apple TV+、Apple Music或iTunes服務營收成長。

而受到疫情不穩定影響之下，蘋果此次並未說明對於下一季財報表現展望預期，不過，蘋果執行長Tim Cook對於未來發展仍充滿信心，只是對於疫情影響仍充滿不確定性，因此認為無法預測未來財報表現。

為了穩固投資者信心，蘋果董事會同意擴大500億美元資金回購股票，藉此穩固蘋果股票市值，而目前蘋果手上持有現金達1928億美元。

同時，Tim Cook表示目前大中華地區業務銷售表現在3月間開始恢復，並且在4月間獲得更具體改善。而針對疫情影響而必須在家工作、上課情況，Tim Cook也認為在iPad、Mac等產品需求將會增加，因此認為對於近期推出的新款iPad Pro、MacBook Air都會有增加銷售機會，同時因為新款iPhone SE上市，預期也能讓iPhone銷售需求維持成長。

至於針對接下來投資部分，Tim Cook則表示目前疫情影響下，確實讓不少業務發展不確定性更加明顯，強調依然會針對特定需求繼續投資技術研發，或是對外進行收購，不過相對會決策上更加嚴謹。

另外，針對日前宣佈針對防疫需求提供防護面罩部分，Tim Cook表示目前已經累積出貨超過750萬組防護面罩，預計會在接下來的每週內持續提供100萬組數量。

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