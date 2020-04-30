Google開發新技術 下架數千萬則疫情違規廣告

中央社 / 台北30日電
Google成立新冠肺炎疫情專屬團隊，開發全新偵測技術及改善違規處置系統。 路透
Google成立新冠肺炎疫情專屬團隊，開發全新偵測技術及改善違規處置系統。 路透

為確保自家平台上的廣告可信度，Google已成立新冠肺炎疫情專屬團隊，開發全新偵測技術及改善違規處置系統，並於過去幾個月在全球封鎖和刪除數千萬則與疫情相關的違規廣告。

Google廣告隱私與安全副總裁史賓塞（ScottSpencer）今天在官方部落格發文表示，與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關的違規廣告所違反的政策包括哄抬價格、趁全球醫療物資短缺時謀利、針對療法或療效做出不實聲明，以及宣傳不合法的失業津貼。

史賓塞說，自從疫情爆發以來，Google持續密切監控廣告客戶的行為，以免有人利用這場危機向使用者投放不當廣告。常有不肖人士試圖以巧妙手段規避Google的違規處置系統，例如隨著疫情持續發展，有關口罩等高需求產品的詐騙廣告暴增；或是廣告所宣傳商品的價格遠高於市價、對商品品質陳述不實企圖誆騙消費者購買、消費者下訂後商家卻遲遲不出貨。

史賓塞強調，當疫情成為人們日常對話的主題時，如何讓各個產業的廣告客戶與目標對象分享相關的最新資訊也成為一大重點。Google正針對這點持續討論並尋求解決之道，例如在過去幾週，Google特別協助非政府組織、公家機關、醫院和醫療服務提供者等單位傳播公共服務宣導資料。

史賓塞說，Google將持續謹慎地調整違規處置措施，藉此保護使用者，並優先顯示信譽良好的廣告客戶所提供的重要資訊。

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