李英宏、茄子蛋首度攜手！三星Galaxy S20系列打造銀河系最強MV　邀你同框當主角

手機的拍攝功能夠強，記錄日常、社群美照就能像鏡頭ZOOM近、ZOOM遠一樣縮放自如，抓住自己的每一刻精彩！展現手機拍攝王者風範的Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列，主打超高倍變焦、超穩定攝影、一鍵拍錄等強大攝錄功能，三星請來李英宏、茄子蛋兩大鍍金台帥音樂人首度攜手，以Galaxy S20 5G旗艦系列特色創作洗腦神曲《我懂我的ZOOM》，網紅HowHow、時尚娘娘泰辣Tyla、電競女神小熊也現身MV，堪稱銀河系最強組合。

台灣三星請來李英宏、茄子蛋兩大鍍金台帥音樂人及網紅HowHow、時尚娘娘泰辣Tyla、電競女神小熊，為Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列打造洗腦神曲《我懂我的ZOOM》與MV。 圖／三星 提供

仔細看MV畫面，你會發現音樂人使用Galaxy S20 旗艦系列大玩超高倍變焦、超穩定動態攝影和夜拍等功能，不必扛單眼相機出門也能輕鬆搞定各種美照，再遠的距離都可一鍵按下、透過AI影像處理技術將景物盡收眼底，就算夜拍或昏暗燈光下拍攝也依舊燦爛。MV畫面中還展現另一個有趣的功能，夜晚派對的精彩畫面，透過 Galaxy S20 5G系列的「一鍵拍錄」，可以同時產出黑白畫面、Boomerang、加上調色濾鏡的影片等，每一刻都不漏拍。

除了官方MV之外，三星也號召星粉ZOOM進MV與李英宏和茄子蛋同框，共創粉絲版MV，除此之外星粉還有機會抽中才剛上市的限量石榴紅Galaxy Buds+真無線藍牙耳機。

活動方式為5月11日前以照片或影片拍下左右搖擺、手勢比框、低光源拍攝等指定動作，分享到個人IG貼文或限時動態，加上 #我看我定義一起拍MV、#GalaxyS20並Tag台灣三星IG帳號@samsungtaiwan就可參加抽獎，獎項包含粉絲版《我懂我的ZOOM》MV主角、和石榴紅Samsung Galaxy Buds+真無線藍牙耳機；在活動官網上也可以看到李英宏、茄子蛋、HowHow、泰辣Tyla、小熊的示範，如果如果Tag他們的IG帳號，還有機會被轉發到名人限時動態。活動辦法傳送門: https://reurl.cc/vDa1No

（HowHow）HowHow除了現身MV之外，也親身示範「#我看我定義一起拍MV」網路活動的拍攝指定動作。 圖／三星 提供

此外，即日起到5/11，台灣三星推出「星級女孩寵愛購物節 」優惠方案，購買S20系列最高可享萬元好禮，以及為了慶祝 S20 Ultra 5G 新色晴空白上市，凡於五、六月購買 Galaxy S20全系列，登錄就送郵政禮券！詳情請見台灣三星官網: https://promotion.twsamsungcampaign.com/2020-galaxy-s20-promotion/

（李英宏與茄子蛋）李英宏、茄子蛋首度攜手，為Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列組團創作《我懂我的ZOOM》。 圖／三星 提供

（李英宏與茄子蛋）李英宏、茄子蛋首度攜手，為Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列組團創作《我懂我的ZOOM》。 圖／三星 提供

台灣三星舉辦「#我看我定義一起拍MV」網路活動，星粉有機會成為《我懂我的ZOOM》MV主角。 圖／三星 提供