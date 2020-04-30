Facebook超萌新表情上線！ 快用「愛心抱抱」幫朋友加油
Facebook超萌新表情上線！現在看到FB貼文，可以按的表情符號又更多了！起初FB的表情只有「讚」，後來又增加「大心、哈、哇、嗚、怒」等表情，而現在又多了一個「愛心抱抱」表情，按下後顯示的意思是「加油」。
這個可愛的新表情，在按下之前還有些小動畫，它會先瞇起眼睛抱緊愛心，模樣非常討喜。在全球新冠肺炎疫情肆虐之時，或許也能透過這個表情帶給社會一些正能量，為身邊的朋友打氣加油。
這個新表情為分批次開放，目前已經陸續有網友回報，電腦版網頁、Android和iOS系統的APP上都有人已經可以使用。若未看見此表情，可嘗試更新APP或是重新登入，即使沒有也不必著急，再過一陣子FB就會全面開放使用。
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