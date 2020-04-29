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在任最久高階主管也閃人！UBER傳全球準備大裁20％員工

聯合新聞網 / INSIDE
據外媒報導，UBER打算啟動全球撙節計畫，其中包含裁去20％、約5,400名公司員工。 路透
據外媒報導，UBER打算啟動全球撙節計畫，其中包含裁去20％、約5,400名公司員工。 路透

武漢肺炎全球大流行重挫全球交通業，就連矽谷鉅子 UBER 也不例外。根據外媒報導，UBER 打算啟動全球撙節計畫，其中包含裁去 20％、約 5,400 名公司員工。

不只如此，UBER 週二在提交給美國證券交易委員會的文件中表示，其技術長 Thuan Pham 即將辭職。越南裔的 Thuan Pham 於 2013 年加入 UBER，是目前為止在任最久的高階主管；他的離職也代表 Travis Kalanick 為主的前營運班底全數揮別 UBER。

裁員計劃並未進入最後拍板階段，不過 UBER 執行長 Dara Khosrowshahi 曾在 3 月的投資者電話會議上曾指出，不少主要城市的叫車量一口氣下降了 70% 左右，而且外送服務 UberEATS 既使有所成長，但依然無法補上核心產品叫車服務的巨大損失。

雖然目前 UBER 營收尚未達損益兩平，但執行長 Dara Khosrowshahi 也曾表示該公司手頭握有約 100 億美元現金；就算發生最極端狀況，UBER 年底仍有 40 億現金以及 20 億美元循環信貸額。不過 UBER 股價過去一個月下跌了 50％，對原本打算今年第四季實現獲利的他們絕對不是好消息。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

矽谷 越南 肺炎 Uber uber eats

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