原來特斯拉看不懂紅綠燈…新版本系統上線 終於可辨識交通號誌

與其說新功能是「自動駕駛」，不如說是「輔助駕駛」，仍然需要人類的協助操作。

特斯拉終於可以「看懂」紅綠燈等交通號誌了！積極發展自動駕駛的特斯拉（Tesla），最近讓旗下最新車款系統升級，汽車可以自動辨識「紅綠燈」或是「停」等交通號誌。

根據 TheVerge 報導，這些新功能適用於配備特斯拉 Hardware 3 版本的車主，但車主還得額外付費購買 Autopilot 的全自動駕駛版本，才能使用自動辨識交通號誌的新功能。

不過，與其說新功能是「自動駕駛」，不如說是「輔助駕駛」。例如：開車開到一半，辨識到前方有「停」的交通號誌後，即便前方是可安全通行的「綠燈」，車子也會自動減速並停在路口。這時，駕駛人就得下拉自動駕駛桿，或是輕踩油門踏板加速，才能讓車子順利駛過十字路口。

在新功能發布說明中，特斯拉也表示目前還只是 Beta 測試版本，初期試用階段時，功能也會比較謹慎保守。例如：為了安全起見，現在的自動駕駛功能還沒辦法自動轉彎，也不適用於平交道或是行人穿越道等交叉路口。

說明中也提醒，即便自動駕駛功能是新月異，但只要碰到特殊道路狀況，例如：下雨天、行人擁擠、陽光直射或是遇到交通管制時，自動駕駛性能都會下降，呼籲駕駛人仍得隨時注意用路狀況並採取行動。

評論認為，雖然創辦人 Elon Musk 一直對外承諾將推出全自動駕駛汽車，但如果實際使用目前所推出的各種號稱自動駕駛的新車款，其實功能都很有限。而滿心期待的車主，也只能繼續耐心等待。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》