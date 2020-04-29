三星計畫打造量子技術加密手機Galaxy Quantum Sony以區塊鏈打造更安全的通用數據庫

去年證實在Galaxy S10系列手機整合區塊鏈技術應用，並且與SK Telecom、KT、LG+在內韓國境內電信業者，以及韓亞銀行、友利銀行與韓國交易所旗下IT服務子公司Ksocom合作打造針對行動服務認證應用基礎設計的區塊鏈網路系統，藉此擴大以行動裝置為主的區塊鏈技術應用，三星稍早傳出將與SK Telecom合作推出全球首款以量子技術進行加密的智慧型手機。

依照南韓ETNews網站報導指稱，三星預計與SK Telecom獨家推出量子技術進行加密的智慧型手機，將會在今年5月正式亮相，其中將以三星已經推出的Galaxy A71 5G為基礎，並且安裝由SK Telecom開發的量子亂數生成晶片 (QRNG)，藉此加強手機端針對用戶敏感數據加密安全，以及存取時可信認證強度，進而有效避免駭客竊取手機儲存數據。

而此款手機預期將以Galaxy Quantum為稱，同時依照量子亂數生成晶片運作原理來看，一旦資料接收端與發送端之間有第三方外部存取行為介入，晶片就會立即改變存取認證金鑰，藉此阻斷其他介入存取風險。

在三星的設計中，更將存放在手機內的數據以亂數隨機形式進行加密，意味外部竊取行為要能順利破解數據內容，必須通過層層關卡才能順利取得數據內容，但依然需要設法破解被隨機加密過的數據，藉此增加數據被竊取難度。

Sony也計畫推動基於區塊鏈技術的通用數據庫

除了三星積極投入區塊鏈、加密應用，包含Sony其實也同樣宣推出基於區塊鏈技術的通用數據庫，將可協助各類以行動裝置應用為主的服務提供去中心化佈署平台，藉此協助各類涉及個人隱私、金融相關數據整合、串接。

例如，目前Sony目前主要讓此項通用數據庫對應包含火車、公車、預約計程車在內大眾運輸工具，讓使用者能輕易透過手機規劃每日通勤路線規劃，並且進一步記錄每日乘車實際花費。而在未來規劃中，Sony計畫藉由可擴展性與快速數據處理能力，藉此與更多數據串接，讓此通用數據庫能對應更多元區塊鏈技術應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》