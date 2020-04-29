讓藍牙裝置快速配對！Google說明Fast Pair技術細節

除了宣布新款Pixel Buds開放美國市場銷售之餘，Google更進一步詳細介紹曾於2017年11月提出，並且從隔年開始向Android裝置釋出更新的Fast Pair技術原理。

過去Google曾提出以NFC感應方式協助裝置能快速建立藍牙配對連接，但考量並非所有Android平台手機都會搭載NFC功能，同時也非所有無線裝置都會採用NFC設計，因此在2017年11月提出的Fast Pair技術，便是希望能讓使用者更方便使用藍牙裝置。

依照Google公布規範，只要Android 6.0版本以上，並且搭載藍牙功能的Android平台裝置即可使用Fast Pair技術。當裝置開啟藍牙配對模式，並且靠近可配對連接裝置時，裝置就會自動跳出顯示可配對設備通知，使用者僅需按下確認就能完成裝置間的配對連接。

相比蘋果是透過W1晶片在內硬體與軟體設計，讓使用者能輕易建立藍牙裝置配對連接，Google提出的Fast Pair技術則是完全基於軟體操作，因此裝置端僅需搭載支援低功耗藍牙連接模式，就能對應此項配對連接技術，因此Google在此項技術推廣應用相對容易。

除了讓裝置能快速建立配對連線，Fast Pair技術同時對應顯示裝置即時電量、針對連線裝置客製命名，或是遠端控制裝置發出聲響，藉此對應遺失尋找功能，甚至也能配合手機GPS定位與連線記錄，藉此顯示裝置最後可能遺失位置。

目前支援Fast Pair技術的裝置，主要還是以耳機裝置為多，其中包含Google稍早於美國市場開放銷售的新款Pixel Buds，以及Harmon Kardon FLY真無線藍牙耳機，而先前由realme推出的Buds Air (幻耳)其實也已經支援Fast Pair技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》