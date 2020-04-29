雲端算力、人工智慧與線上協作 阿里巴巴「三大科技招式」抗疫

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，阿里巴巴藉由旗下三大科技招式協助抗疫，其中包含旗下阿里雲、人工智慧，以及線上協作平台釘釘，藉由阿里雲服務平台為基礎推動各類雲端運算與人工智慧應用，並且透過釘釘完成各類線上互動，甚至協助更多在家遠距工作，或是維持在家上課需求。

依照阿里巴巴表示，借助疫情爆發初期的相關抗疫經驗，並且綜合阿里雲解決方案專家、阿里巴巴達摩院科學家與研究員，以及釘釘技術團隊共同努力，總計提供一系列基於雲端運算及人工智慧技術應用的解決方案，藉此協助抵禦病毒。

藉由整合阿里雲的人工智慧運算技術，阿里巴巴旗下研究實驗室－達摩院透過分析病況特徵與感染途徑，使預測新型冠狀病毒影響範圍、影響高峰期與蔓延時間的準確率高達96%，而透過人工智慧技術輔助之下，更讓透過電腦斷層掃描肺部影像判斷是否感染病毒的效率與準確度，相比一般人力執行約提昇60倍以上。

藉由人工智慧與雲端算力精準分析疫情趨勢

此外，藉由達摩院所提出人工智慧運算技術，搭配阿里雲平台進行分析運算，約可在14小時內完成是否感染新型冠狀病毒的診斷，同時可一次進行超過20人以上人數同時檢測，藉此增加整體病毒檢測效率。

而對於新型冠狀病毒疫苗、特效藥研發部分，阿里巴巴也提供阿里雲運算資源，並且透過全新分析系統讓原本需要數小時的病例基因分析，縮減至僅需半小時即可完成。同時，針對疫情傳染散播途徑也能藉由阿里雲雲端運算資源進行智慧分析，並且強化線上疫情管控，讓政府機構、衛生單位能以此更有效率掌握疫情走向。

藉由數據分析協助政府機構、衛生單位做出更精準抗疫決策

在實際成果方面，阿里巴巴表示旗下阿里雲疫情流行預測解決方案截至目前已經在中國境內31個省份通過測試，平均預測準確度高達98%，可準確估計新型冠狀病毒在特定地區的疫情特性，其中包含流行規模、高峰時間與持續天數等數據，並且能依據不同的公共衛生政策和社會狀態，將疫情傳播趨勢劃分為樂觀、中性和悲觀，讓決策者與醫療研究人員能在防疫措施、醫療物資分配，以及相關旅遊諮詢等決策判斷作為參考。

至於電腦斷層掃描影像分析解決方案目前也已經在中國境內超過160家醫院佈署，藉此減緩醫護人員人力不足的壓力，同時也預期投入海外疫情較嚴重地區協助減緩醫療資源緊繃情況。在新型冠狀病毒全基因組測序分析解決方案部分，則是大幅解決疾病控制中心、醫院、診所及實驗室包含核酸檢驗能力不足、聚合酶連鎖反應檢測假陰性結果比率高，以及研究潛在病毒變異等在內挑戰問題。

透過電腦斷層掃描影像分析解決方案提高判斷病患是否感染新型冠狀病毒效率

透過前述4個領域對抗新型冠狀病毒疫情之餘，阿里巴巴更提供旗下阿里雲運算資源，協助加快研究新冠病毒疫苗及特效藥研製，藉此支援病毒基因測序、新藥研發、蛋白篩選等諸多需要高度算力工作，並且縮短研究機構各項工作所需時間。

另一方面，針對因疫情影響而必須在家遠距工作，或是在家遠距上課的情況，阿里巴巴日前更宣布開放線上協作平台釘釘，讓超過1000萬家企業、組織免費使用釘釘平台所提供視訊會議、電話會議、群組直播、線上文件共用、線上簽呈。

目前為止，已經有超過600萬家企業、組織透過釘釘服務平台進行線上即時溝通，以及遠程協作事項，同時阿里巴巴也強調釘釘服務平台將能確保用戶隱私內容安全，並且提供穩定且不中斷的使用體驗。另外更與優酷合作發起「在家上課」計劃，目前已有廣東、河南、山西、山東等20多個省份的中小學校加入，藉由釘釘服務平台進行遠距上課，讓學習不因疫情影響中斷。

面對接下來的疫情發展，阿里巴巴預期將會持續藉由旗下阿里雲、人工智慧技術在內資源投入抗疫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》