基隆市府與交大共推「海霸桌遊」 培育新生代設計人才

基隆市政府與國立交通大學合作推動創意程式桌遊，今天由市長林右昌與校長陳信宏簽訂合作備忘錄，將從程式設計教育著手，規畫「海霸桌遊」師資培訓及推動AIoT物聯裝置「Rabboni」智慧學習，後續安排教學研習，導入安樂、中山、暖暖、八斗高中及國立基隆高中、基隆女中，培育新生代設計人才。

教育處長林祝里表示，交大將當今火紅的程式設計遊戲「海霸(King Of Pirates)」，讓小朋友隨時隨地能不插電學程式，在桌遊中布置寶藏與障礙物，用限定卡牌組合出控制小船的程式，比賽誰先取得對方寶藏，從中培養分析解決問題所需的「運算思維」，寓教於樂，讓學生自然而然理解程式設計。

另一方面，交大智慧物聯人才增能計畫中，「Rabboni」(希伯來文教師)是更人性化與生活化的程式設計遊戲，可做成體感賽跑遊戲，也能結合音樂創作，製作節奏打擊遊戲。這項創新有趣又深具學習意義設備，為交大與國內半導體和軟硬體廠商共同開發。

這項裝置內部功能有USB/藍芽傳輸及運算元件、重力感測器，可即時傳輸感測讀值、提供演算法開發、程式語言教育、APP開發，專為智慧物聯網(AIoT)程式教育與各種智慧化應用研究開發使用。

陳信宏與交大終身講座教授林一平、電機系教授黃育綸及電子系教授溫瓌岸參與簽署合作備忘錄。林右昌指出，交通大學是世界、國內，在資訊、電機工程領域頂尖學校，現今AI技術及程式知能，變成新世代基本能力，希望孩子從小在這樣環境，即便未來念文學或社會科學領域，都能熟悉AI知識與程式資訊，在各領域運用科技知能。