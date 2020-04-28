數據統計顯示 三星5G網路技術專利被認可數量較高

盡管華為表示自己在全球地區持有最多5G網路技術專利，但從德國聯邦經濟事務和能源部委任智慧財產權研究機構IPlytics統計各個業者在5G網路技術專利持有數據，顯示華為實際上在5G網路技術相關專利持有數量最多，但實際在各地區專利申請認證機構均被獲准的專利持有數量，實際上還是以三星持有數量居高。

從IPlytics統計數據來看，其統計方式分別包含持有5G網路技術相關專利，以及在美國專利與商標局、歐洲專利局，以及由世界智慧財產組織管理專利合作條約均通過申請的專利內容，或是至少在前述單位至少一處獲准申請專利方式進行統計。

其中顯示華為在與5G網路技術相關專利持有數量確實最高，高達3147項，但這些專利可能僅與5G網路技術關連，但與實際5G網路佈署應用可能不見得會有直接關係，例如在目前5G網路技術架構下，有不少技術層面仍與4G LTE網路技術關連，卻不見得會完整用於5G網路技術。

因此IPlytics此項統計會更偏重在同時獲得各地區專利機構認可專利，因此這部份反而由三星取得領先，總計有2633項專利獲得美國專利與商標局、歐洲專利局，以及由世界智慧財產組織管理專利合作條約認可，其次才是華為持有2342項專利，而位居第三的LG則持有2236項專利。

此外，從數據顯示Qualcomm實際上同時多個專利機構認可的5G網路技術專利持有數量為1210項，而Intel方面則僅持有855項，似乎也意味從Qualcomm及Intel手中取得5G網路技術專利資源的蘋果，即便下半年順利推出第一款支援5G網路連接功能的新款iPhone，在背後支撐技術專利數量加總仍必比三星、LG或華為。

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