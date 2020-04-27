蘋果、Google進一步釐清 勾勒新型冠狀病毒感染途徑並不影響個人隱私

日前與Google一同聲明將以藍牙低功率通訊數據比對方式勾勒新型冠狀病毒感染途徑，並且對外提供相關API資源與各地公共衛生單位提供app串接，蘋果強調可在使用者同意提供數據情況下，透過不記名數據比對方式分析病毒感染者曾經行經地點，藉此判斷合適因應防疫措施。而為了避免引發更多誤解爭議，蘋果與Google更進一步透過線上頁面說明釐清包含隱私內如取用方式在內細節。

雖然蘋果與Google在先前聲明中已經詳細說明，所有取用數據都會事先取得用戶同意，同時也僅以不記名形式使用，因此並不會持續追蹤使用者實際所在地點，或是曝光使用者曾經造訪位置，另外也強調所有數據都不會用於廣告系統。

而為了進一步讓用戶或外界安心，蘋果與Google表示所提供API內容並非擁有有效，若疫情開始獲得明顯改善，就會陸續停止提供使用，除此之外，用於追蹤使用的加密金鑰將調整為隨機生成，與先前取用使用者裝置內比對金鑰方式比較的話，一旦使用者不再分享其位置數據，將能更容易阻斷被追蹤情況。

另外，為了避免先前採用「追蹤 (Tracing)」說法較為敏感，蘋果甚至開始將用詞調整為「曝光通知 (Exposure Notification)」，藉此描述病毒感染者曾經造訪位置，同時降低使用「追蹤」說法可能造成理解上的落差。

目前蘋果與Google方面表示，現行透過API串接比對數據，主要還是必須仰賴公共衛生單位所提供感染病患數據資料，並且配合取得用戶同意使用數據，透過不記名方式比對感染病患過往行經路徑是否與眾人近距離接觸，進而釐清哪些地區可能需要加強防益處理，同時也能主動通知哪些使用者可能有較高被感染風險，以及哪些地區可能已經成為潛在感染高風險範圍。

不過，這些數據依然面臨公共衛生機構能否順利記錄所有感染病患數據，以及如何避免謊報、未能順利驗出感染的漏網之魚在內問題，另外也還是包含一般使用者是否願意提供此類數據，同時先前是否曾經開啟藍牙通訊功能等挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》