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AT&T執行長準備退休 將由現任華納媒體執行長接手職務

聯合新聞網 / 楊又肇

繼T-Mobile執行長John Legere於去年宣布離職，美國電信業者AT&T稍早也宣布執行長Randall Stephenson準備退休，並且將由現任營運長John Stankey接手職務。

依照AT&T聲明，Randall Stephenson將任職至今年6月底，預計從7月1日起正式離開AT&T，但依然會持續擔任AT&T董事會執行主席，直至2021年1月。

而John Stankey也將隨著接任AT&T執行長，預計在6月1日起成為AT&T董事會成員。此外，John Stankey原本同時擔任AT&T旗下華納媒體執行長職務，將從5月1日起轉由前Hulu執行長Jason Kilar接手。

John Stankey自1985年以來一直在AT&T任職，並且在去年9月勝任AT&T總裁暨營運長，並且兼任華納媒體執行長，負責職掌HBO、華納兄弟影業、CNN等業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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