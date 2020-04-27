聽新聞
test
0:00 / 0:00
AT&T執行長準備退休 將由現任華納媒體執行長接手職務
繼T-Mobile執行長John Legere於去年宣布離職，美國電信業者AT&T稍早也宣布執行長Randall Stephenson準備退休，並且將由現任營運長John Stankey接手職務。
依照AT&T聲明，Randall Stephenson將任職至今年6月底，預計從7月1日起正式離開AT&T，但依然會持續擔任AT&T董事會執行主席，直至2021年1月。
而John Stankey也將隨著接任AT&T執行長，預計在6月1日起成為AT&T董事會成員。此外，John Stankey原本同時擔任AT&T旗下華納媒體執行長職務，將從5月1日起轉由前Hulu執行長Jason Kilar接手。
John Stankey自1985年以來一直在AT&T任職，並且在去年9月勝任AT&T總裁暨營運長，並且兼任華納媒體執行長，負責職掌HBO、華納兄弟影業、CNN等業務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言