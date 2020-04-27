Gogoro放寬車款用於外送、跑業務限制 但長時間使用仍建議採商用方案

針對近期「騎到飽」電池資費方案，以及車輛是否用於商業用途的認定爭議，Gogoro稍早透過Facebook官方粉絲團表示致歉，顯然承認本身在與消費者溝通服務細節有所落差，並且針對先前有爭議部分進一步作說明與調整，包含利用Gogoro車款進行部分時間內的餐飲外送，或是遠距離上班通勤、跑業務，甚至環島使用行為，都會成為可允許使用範圍。

意味過往僅說明除非選擇商用方案，否則不能將車輛應用在商業用途的籠統說法，目前也有更明確的解釋，例如使用者僅只是利用空餘時間接單進行餐飲外送，或是利用Gogoro車款進行業務奔波接駁，甚至偶而心血來潮騎車環島等情況，未來都是一般電池資費方案允許範圍。

不過，電池「騎到飽」資費方案依然保留連續兩個月騎乘距離超過1600公里，但必須由Gogoro舉證有商業使用事實，才會認定使用者違反使用原則。同時，原先會強制改為不可改回的商用方案的作法，接下來會調整為從「騎到飽」資費方案剔除，並且由使用者自行選擇其他方案，不會強制改為商用方案。

而依照Ggooro公布數據，目前出現使用超高里程進行商業用途的人數佔比約為0.7%，其中每月平均騎乘距離均超過3500公里，甚至還出現單月最高騎乘距離達7200公里。雖然相比絕大部分使用者還是算少，但Gogoro依然希望減少此類使用模式，避免久而久之下使電池整體用量大幅累加，導致一般使用者更難換到滿電電池，甚至讓電池使用壽命大幅縮減。

至於一般使用的情況，Gogoro表示約99.3%比例的使用者騎乘距離約在350公里，因此認為偶而將車款用於餐飲外送、跑業務，載人，或是進行遠距離移動，實際產生影響並不算大，但若使用者有明顯商業使用情況，例如長時間藉由車款進行餐飲外送、快遞或物流，甚至將車輛轉租他人使用，Gogoro就會建議轉為商用方案，否則可能會造成他人使用不便。

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