「Ampère」將至？ NVIDIA將於5月14日以預錄內容進行GTC 2020主題演講

先前宣布延後公佈GTC 2020新聞內容時間，但仍在原訂時間以線上形式舉辦GTC 2020研討活動後，NVIDIA稍早終於確認將在台灣時間5月15日晚間9點，預計以預錄內容形式播放由創辦人暨執行長黃仁勳所進行GTC 2020主題演講。

而在此次預錄內容中，主題將著重於NVIDIA在人工智慧、高效能運算、資料科學、自主機器、醫療與繪圖領域的最新成果。而若依照先前市場傳聞，NVIDIA或許有機會在此次預錄內容揭曉以台積電7nm製程製作，並且以「Ampère (安培)」為代號的全新GPU，甚至也有可能透露未來在5nm製程產品發展進度。

原本預計在今年3月23日舉辦的GTC 2020，後來因為新型冠狀病毒疫情影響，加上後來加州政府針對大型展會活動頒佈禁令，使得NVIDIA後續取消以實體活動形式舉辦的GTC 2020，並且改以線上形式舉辦的GTC Digital呈現此次活動，並且開放各地區開發者、廠商以免費形式透過網路參與總計約300場預先錄製的主題會議，以及數十場由講師親自帶領的訓練課程。

至於原本計畫在3月間進行由黃仁勳主講的GTC 2020主題演講內容，先前原訂改為直接透過新聞稿形式公布更新消息，但NVIDIA後續則是決定將內容更新公布時間延後，調整為此次透過線上預錄內容形式公布。

在此之前，市場預期NVIDIA將會在今年宣布推出Ampère為架構名稱的新款GPU設計，而為了確保供貨充足，NVIDIA此次預期將同時與台積電、三星合作7nm製程技術代工，其中將會採用7nm EUV製程技術，但在代工比例仍會由台積電取得多數訂單。

此外，隨著Ampère顯示架構將採用7nm製程技術生產，市場預期新一代顯示卡僅需原本一半電力即可發揮相同運算效能，意味Ampère顯示架構將帶來比Turing更高的顯示運算效能，同時應用在輕薄筆電產品也能發揮更高顯示運算效果。

另外，美國印第安納大學日前宣布將在創校200週年之際建造全新超級電腦「Big Red 200」，更透露將會採用NVIDIA下一代顯示架構GPU，預期會以「Ampère」架構設計的GPU作為運算加速基礎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》