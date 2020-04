Gogoro 5月在美啟用全新「eeyo」電動自行車 歐洲與台灣市場將跟進

今年3月於台灣智慧財產局遞交申請文件中,顯示Gogoro準備啟用全新「eeyo」品牌,並且確認業務涵蓋範圍包含「電動自行車」、「電動滑板車」與「平衡車」在內項目,而在稍早於官方Twitter帳號頁面中,則是確定將會在今年5月於美國地區啟用此品牌服務,並且確認將會以電動自行車形式提供服務項目,另外也會在後續進駐歐洲及台灣市場。

在先前接受採訪時,GoShare新事業總監姜家煒曾透露,以電動腳踏車或滑板車等透過電力作為行進助力的服務,其實相當適合在美國或歐洲地區推行,藉此銜接原本就已經相當便利的大眾運輸工具。而此次確定將以全新「eeyo」品牌推行電動自行車形式的服務項目,或許意味將會成為Gogoro踏足全新服務項目之一。

目前還無法確定「eeyo」品牌服務將如何運行,以及是否會與Gogoro既有服務營運體系銜接,例如透過既有GoStation電池交換站作為電力補充來源,並且作為「eeyo」品牌服務的電動自行車停放位置。同時就先前申請文件同時提到目前在Gogoro車款舊有的IC卡、智慧卡、app操作啟動及關閉功能,以及包含胎壓偵測顯示、防竊盜等功能設計,原則上也會在預計推行的電動自行車服務看見。

另外,先前Gogoro新設立數位金融公司,並且預期推出全新「GoPocket」服務,或許也會與「eeyo」品牌服務有關連,但實際如何運作,可能還是要等後續官方對外揭曉。

目前美國與歐洲地區其實已經有不少共享電動自行車服務,例如被Uber收購的Jump,或是Lime在內服務都已經推行一段時間,未來Gogoro準備推出的「eeyo」品牌服務,是否會直接與這些服務抗衡,或是採取不同營運使用模式,暫時都還無法確認。

A new ebike from @WeAreGogoro. Coming to the US in May. Europe and Taiwan this summer. Prepare for liftoff. 🚀 pic.twitter.com/XscK7str1b