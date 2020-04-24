Gogoro 5月在美啟用全新「eeyo」電動自行車 歐洲與台灣市場將跟進

今年3月於台灣智慧財產局遞交申請文件中，顯示Gogoro準備啟用全新「eeyo」品牌，並且確認業務涵蓋範圍包含「電動自行車」、「電動滑板車」與「平衡車」在內項目，而在稍早於官方Twitter帳號頁面中，則是確定將會在今年5月於美國地區啟用此品牌服務，並且確認將會以電動自行車形式提供服務項目，另外也會在後續進駐歐洲及台灣市場。

在先前接受採訪時，GoShare新事業總監姜家煒曾透露，以電動腳踏車或滑板車等透過電力作為行進助力的服務，其實相當適合在美國或歐洲地區推行，藉此銜接原本就已經相當便利的大眾運輸工具。而此次確定將以全新「eeyo」品牌推行電動自行車形式的服務項目，或許意味將會成為Gogoro踏足全新服務項目之一。

目前還無法確定「eeyo」品牌服務將如何運行，以及是否會與Gogoro既有服務營運體系銜接，例如透過既有GoStation電池交換站作為電力補充來源，並且作為「eeyo」品牌服務的電動自行車停放位置。同時就先前申請文件同時提到目前在Gogoro車款舊有的IC卡、智慧卡、app操作啟動及關閉功能，以及包含胎壓偵測顯示、防竊盜等功能設計，原則上也會在預計推行的電動自行車服務看見。

另外，先前Gogoro新設立數位金融公司，並且預期推出全新「GoPocket」服務，或許也會與「eeyo」品牌服務有關連，但實際如何運作，可能還是要等後續官方對外揭曉。

目前美國與歐洲地區其實已經有不少共享電動自行車服務，例如被Uber收購的Jump，或是Lime在內服務都已經推行一段時間，未來Gogoro準備推出的「eeyo」品牌服務，是否會直接與這些服務抗衡，或是採取不同營運使用模式，暫時都還無法確認。

A new ebike from @WeAreGogoro. Coming to the US in May. Europe and Taiwan this summer. Prepare for liftoff. 🚀 pic.twitter.com/XscK7str1b — Gogoro Eeyo (@eeyobike) April 22, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》