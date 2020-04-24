Magic Leap確定裁撤近1000名員工 依然計畫對外銷售

依照The Information取得消息指稱，日前傳出將對外出售的擴增實境新創團隊Magic Leap，稍早證實將裁撤約1000名員工，同時也確定將業務轉向專業企業應用需求，未來不再發展消費市場業務。

此外，Magic Leap依然準備對外出售，而對外出售價位依然介於先前傳出的100億美元之間。

依照Magic Leap執行長Rony Abovitz說明，受到目前新型冠狀病毒疫情影響，未來業務重心將會聚焦在更著重專業領域應用的企業客戶需求，未來將不會像過往強調對應消費市場提供擴增實境應用技術。

在此之前，Magic Leap已經獲得包含Google、阿里巴巴、NTT Docomo、AT&T、新加坡淡馬錫投資在內業者投資，前後募集資金更達20億美元以上，但始終未能提出實際應用裝置、軟體服務，僅透過技術概念影片對外說明旗下產品應用可能性，因此也引發不少質疑。

直到2018年終於推出第一款實際可見產品Magic Leap One Creator Edition，後續更針對企業使用需求提供價格達3000美元的套件產品，但Magic Leap產品實際提供體驗感受，似乎未像先前預告內容呈現效果，因此仍有不少人認為Magic Leap實際上只是另一個新創騙局。

而除了Magic Leap，實際上包含ODG、Meta，以Daqri擴增實境新創團隊，日前也已經接連關閉，其中包含ODG在內團隊所提供產品更是僅鎖定專業企業需求打造，但最終還是以結束業務發展作為收尾，更顯示擴增實境技術應用並非想像般容易發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》