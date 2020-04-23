SpaceX再成功發射60顆衛星！馬斯克「星鏈」計劃已達初步作戰力

馬斯克的全球大 WiFi 計劃已成功發射 420 顆衛星送入軌道，已達啟動 Starlink 計劃所需最少數量的太空網路衛星。

SpaceX 再次成功發射 60 顆「星鏈」（ Starlink）計劃中的衛星並成功部署到軌道上。發射後，獵鷹九號（Falcon 9）火箭也成功降落了無人太空船，繼前兩次嘗試在海上回收失敗後，第一次平穩著陸。

SpaceX 的「星鏈」（ Starlink） 衛星網路計劃是藉由近地軌道建立大量用於通訊的衛星網路來提升地球網路速度。這次 SpaceX 完成 60 顆太空網路衛星的發射是星鏈計劃（Starlink）第七次發射，目前 SpaceX 已將「星鏈」計劃中近 12,000 顆衛星中的 420 顆送入軌道。

SpaceX 執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）表示，其實僅需要大約 400 顆衛星即可提供初步網路，再來只將需 800 顆衛星部署完成即可達到目標讓計畫火力全開。這次的發射即代表，SpaceX 將擁有啟動 Starlink 所需的最小太空網路衛星數。

上回 Starlink 發射並不順利，3 月時 SpaceX Falcon 9 火箭其中一個主要引擎在爬升到太空時就故障了，另外獵鷹 9 號也未能著陸，不過儘管引擎故障，火箭仍然成功地將衛星部署到了軌道上。不過對 SpaceX 來說很少遇到著陸失敗的情況，卻已是今年 SpaceX 的第二次著陸失敗。

SpaceX 下一個受人矚目的任務就是與 NASA 合作的載人任務，即便面臨疫情大流行，NASA 在本週已確認預計將在 5 月 27 日，美國東部時間 4:32 PM 起飛，載著的 NASA 太空人分別是今年 49 歲的 Bob Behnken 以及 53 歲的 Doug Hurley，計畫飛往國際太空站（ISS），太空船和國際太空站對接在此展開科學研究，並將首次在軌道進行太空系統測試。

在此觀看發射的影片：

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》