IFA 2020原訂9月展開 也因疫情無法舉辦

受到新型冠狀病毒疫情影響,同時仍無法確認下半年是否能獲得改善,目前IFA 2020主辦單位稍早也證實因為柏林市政府實施禁令,在今年10月24日之前禁止舉辦規模超過5000人的大型活動,因此將無法順利舉辦。

不過,主辦單位也比照其他展會活動表示,將會透過其他方式讓更多人依然可以「參與」IFA 2020,但不確定是否會以線上直播,或是其他數位化方式取代。

經常選在9月初於德國柏林舉辦的IFA展會活動,目前已經逐漸從家電展轉型為科技展,同時也曾經成為三星在內廠商發表下半年重點機種的場合,但近期則逐漸成為各個筆電廠發表新機的重要展會活動。

由於主辦單位過去一直在構思如何讓IFA展會活動轉型,並且能吸引更多買家人潮參觀,進而順利推動歐洲地區結合科技的家電發展,同時也能接入更多相關或衍生產品,讓IFA展會活動變得更多樣化。或許藉由此次經驗,更能讓IFA展會活動順利轉型,而不是僅聚焦在智慧家電商品。

目前看起來,今年還能順利舉辦的大型展會活動,似乎就僅剩下年初的CES 2020,其餘重點活動則顯然均受到新型冠狀病毒疫情影響,導致無法如期舉辦,或是必須整個取消。而如果接下來的疫情發展始終沒有好轉的話,甚至還有可能影響明年初的各個展會活動。

