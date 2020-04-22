汽車行動辦公室？Tesla用戶望新增視訊功能 但官方「已讀不回」

網友認為，遠距工作時，在家開會容易被干擾；而車內反而是封閉的安全工作空間。

如果汽車也能變成行動辦公室，可用來開視訊會議，你覺得這點子如何？

根據 Mashable 報導，不少 Tesla 用戶最近透過 Twitter 向創辦人 Elon Musk 喊話，希望可以讓 Model S、Model X、Model 3 等車款增加視訊軟體功能，便於遠距工作時可以在車上專心開會。不過，這項建議似乎被官方「已讀不回」。

在美國爆發疫情前，大型論壇 Reddit 上就曾經有用戶發文表示，自己曾經一邊駕駛 Model 3，一邊在車內用 Zoom 參加視訊會議。不論這則貼文所描述內容是否為真，當時就有網友建議，如果把攝影機架設在汽車儀表板上或是用內建攝影鏡頭，就可望讓「行動視訊辦公室」點子成真。

沒想到，短短一、兩個月後，美國疫情愈來愈緊張，遠距工作也預計將持續到 5 月，竟然有愈來愈多網友透過 Twitter 呼籲 Elon Musk 開發「行動視訊辦公室」功能，希望可以在車內使用 Zoom 或 FaceTime 等其他視訊軟體。

為什麼呢？原來，在施行「社交疏遠」（social distancing）期間，雖然多數人還是可以透過電腦遠距工作，但如果要開視訊會議時，就難免會被家人打擾，或是讓家人不小心聽到機密會議內容。相較之下，車內空間反而成為封閉的安全工作空間，因此有網友甚至建議，如果可以把 Tesla 結合 Excel 和 Zoom 等視訊軟體，那車內就將成為完美的行動辦公室了！

@elonmusk any chance we can use our Teslas screen/audio/internet to create work-pods so we can work from home without distraction. Tesla+ Excel + zoom capabilities = ultimate telecommute (teslacommute?) — elliot safar (@elliotsafar) March 20, 2020

不過，面對網友的熱情建議，Zoom 的回應倒是頗冷靜。發言人表示，如果一邊開車、一邊參加視訊會議，可能會讓駕駛人分神，不小心陷入危險情境；但如果是「停車」（parked）狀態下在車內開視訊會議，就姑且可行。

至於 Tesla，雖然官方有用郵件回應媒體，但並沒有直接回覆跟 Zoom 或其他視訊軟體相關的問題。畢竟 Elon Musk 手上的另一家公司 SpaceX，已經在 4 月初時以「保障資安隱私」為由禁止員工使用 Zoom，所以網友大概要失望了，下次就算 Tesla 進行系統升級，可能也不會支援視訊平台吧！

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》