快訊

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

汽車行動辦公室？Tesla用戶望新增視訊功能 但官方「已讀不回」

聯合新聞網 / INSIDE
圖／路透
圖／路透

網友認為，遠距工作時，在家開會容易被干擾；而車內反而是封閉的安全工作空間。

如果汽車也能變成行動辦公室，可用來開視訊會議，你覺得這點子如何？

根據 Mashable 報導，不少 Tesla 用戶最近透過 Twitter 向創辦人 Elon Musk 喊話，希望可以讓 Model S、Model X、Model 3 等車款增加視訊軟體功能，便於遠距工作時可以在車上專心開會。不過，這項建議似乎被官方「已讀不回」。

在美國爆發疫情前，大型論壇 Reddit 上就曾經有用戶發文表示，自己曾經一邊駕駛 Model 3，一邊在車內用 Zoom 參加視訊會議。不論這則貼文所描述內容是否為真，當時就有網友建議，如果把攝影機架設在汽車儀表板上或是用內建攝影鏡頭，就可望讓「行動視訊辦公室」點子成真。

沒想到，短短一、兩個月後，美國疫情愈來愈緊張，遠距工作也預計將持續到 5 月，竟然有愈來愈多網友透過 Twitter 呼籲 Elon Musk 開發「行動視訊辦公室」功能，希望可以在車內使用 Zoom 或 FaceTime 等其他視訊軟體。

為什麼呢？原來，在施行「社交疏遠」（social distancing）期間，雖然多數人還是可以透過電腦遠距工作，但如果要開視訊會議時，就難免會被家人打擾，或是讓家人不小心聽到機密會議內容。相較之下，車內空間反而成為封閉的安全工作空間，因此有網友甚至建議，如果可以把 Tesla 結合 Excel 和 Zoom 等視訊軟體，那車內就將成為完美的行動辦公室了！

不過，面對網友的熱情建議，Zoom 的回應倒是頗冷靜。發言人表示，如果一邊開車、一邊參加視訊會議，可能會讓駕駛人分神，不小心陷入危險情境；但如果是「停車」（parked）狀態下在車內開視訊會議，就姑且可行。

至於 Tesla，雖然官方有用郵件回應媒體，但並沒有直接回覆跟 Zoom 或其他視訊軟體相關的問題。畢竟 Elon Musk 手上的另一家公司 SpaceX，已經在 4 月初時以「保障資安隱私」為由禁止員工使用 Zoom，所以網友大概要失望了，下次就算 Tesla 進行系統升級，可能也不會支援視訊平台吧！

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 攝影 Excel Tesla 視訊 馬斯克 社交距離

延伸閱讀

影／500匹馬力的Toyota Supra單挑Tesla Model 3！

影／看起來像報廢車的Tesla Model 3 居然在網路上競標!

被Tesla刺激到了 VOLVO S60推優惠現金價

擊敗盤踞17個月王位的賓士E-Class　Tesla Model 3躍升三月韓國進口車冠軍！

相關新聞

汽車行動辦公室？Tesla用戶望新增視訊功能 但官方「已讀不回」

網友認為，遠距工作時，在家開會容易被干擾；而車內反而是封閉的安全工作空間。

蘋果教你如何自製防護面罩 還附上設計檔案開放下載

新型冠狀病毒病 (COVID-19) 仍在全球持續發燒，美國 Apple 公司在分享了「iMask 防護面罩組裝和調整教學」後，今天又更新了官方技術文件，教大家如何自己製作防疫防護面罩，還提供 CAD 檔案下載。

紀念專題｜關於人工智慧，陳昇瑋叮嚀我們的事

台灣人工智慧學校今日公告，執行長陳昇瑋因腦出血不幸辭世。陳昇瑋抱持「技術傳教士」的熱忱，奔波推動人工智慧深化應用與創新轉型，並將各界洞察集結在書籍《人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰》裡，成為許多外行入門的重要起手書。關於人工智慧，陳昇瑋在「未來城市@天下」還留下了哪些叮嚀？

產品銷售表現不佳？全球行銷總裁沈義人證實離開OPPO

今年初其實就有傳聞經常透過微博提前透露新機資訊，藉此營造更高關注度的OPPO副總裁暨全球行銷總裁沈義人有可能離開消息傳出，而OPPO稍早則是確定沈義人基於個人健康因素卸下職務，並且將在未來休息一段時間。

Beats總裁Luke Wood將離開蘋果 轉由Apple Music負責接手其職位

由蘋果副總裁Eddy Cue向內部員工發出備忘錄表示，將由目前負責Apple Music業務的Oliver Schusser接掌Beats品牌總裁職位，此項人士異動預計從今年4月30日起生效。

Verizon宣布收購老字號線上視訊會議服務BlueJeans 擴充商用及5G連網應用項目

美國電信業者Verizon稍早宣布，將收購老字號線上視訊會議服務BlueJeans，藉此擴充旗下針對企業客戶提供商用服務陣容，並且成為未來5G網路應用服務產品之一。

上海MWC 2020確定因疫情取消舉辦 但將在下半年舉辦區域性質活動

雖然中國政府強調已經讓新型冠狀病毒疫情獲得控制，同時也開始讓經濟運作恢復正常，但GSMA稍早依然宣布基於各方面考量下，將取消原本計畫在6月30日至7月2日間舉辦的上海MWC 2020活動。

Google準備與花旗、史丹佛聯邦信用合作社在內銀行業者 合作發行信用卡

在蘋果開始與高盛銀行推行自有品牌信用卡Apple Card，而華為稍早也宣布與中國銀聯合作發行HUAWEI Card，讓消費者能以行動支付消費之外，依然可透過實體信用卡進行刷卡消費。而推行Google Pay已有一段時間的Google，顯然也準備與推出花旗 (CITI)及史丹佛聯邦信用合作社 (Stanford Federal Credit Union)在內銀行業者合作的Google Pay實體信用卡。

推動更大超算規模 中國政府同意NVIDIA收購Mellanox Technologies

NVIDIA在去年宣布以每股125美元價格，藉由總值達69億美元的價格收購Mellanox Technologies，藉此強化伺服器等超算領域發展。而後續獲得美國、墨西哥、歐盟監管機構同意，稍早也獲得中國反壟斷局核准收購，預計會在今年4月27日完成所有Mellanox Technologies收購流程。

Libra調整白皮書內容 不再堅持以全球通用虛擬貨幣交易為主

或許是基於考量目前各國政府擔憂，由Facebook主導推動的加密貨幣Libra稍早更新第二版技術白皮書，說明將針對各地區需求發行能與當地法定貨幣互換的虛擬貨幣。

韓抗疫有成！蘋果18日重開首爾門市 大陸以外第一家

蘋果公司16日表示，由於南韓新冠肺炎疫情趨緩，將於周六（18日）重開首爾江南區的蘋果門市，成為中國大陸以外第一家重新開業...

Intel與QuTech實現在「高溫」下順利控制量子位元處理

今年2月與與荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech合作，透過代號「Horse Ridge」為稱的低溫控制量子處理器可對應128個量子位元處理數之後，Intel稍早再與QuTech共同在《自然 (Nature)》發表內容裡，證明在開氏溫度1度下 (約攝氏溫度零下272.15度)仍可順利控制量子位元處理。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。