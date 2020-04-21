蘋果教你如何自製防護面罩 還附上設計檔案開放下載

新型冠狀病毒病 (COVID-19) 仍在全球持續發燒，美國 Apple 公司在分享了「iMask 防護面罩組裝和調整教學」後，今天又更新了官方技術文件，教大家如何自己製作防疫防護面罩，還提供 CAD 檔案下載。

Apple 在「做自己的面罩」支援文件中指定了製造防護罩、前額帶和皮帶所需的材料及其各自的厚度值。此外，支援文件還重點介紹了雷射激光切割、水刀切割和模切作為可用於生產面罩的潛在製造方法。

下面連結中 Apple 提供了一些設計文件，這些文件將用於製造過程本身，包括整體工藝說明、二維切割文件以及面罩每個部件的具體製造文檔。

Apple Make your own face shield

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》