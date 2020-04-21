紀念專題｜關於人工智慧，陳昇瑋叮嚀我們的事

台灣人工智慧學校今日公告，執行長陳昇瑋因腦出血不幸辭世。陳昇瑋抱持「技術傳教士」的熱忱，奔波推動人工智慧深化應用與創新轉型，並將各界洞察集結在書籍《人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰》裡，成為許多外行入門的重要起手書。關於人工智慧，陳昇瑋在「未來城市@天下」還留下了哪些叮嚀？

陳昇瑋是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長與財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長，並有許多卓越的學術研究成果。此外，陳昇瑋創辦的「台灣資料科學年會」與「台灣資料科學協會」，已成為台灣資料科學與大數據領域的指標。

2017年，陳昇瑋開始推動產業人工智慧化，在中央研究院與企業支持下，2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，二年內為台灣培育超過 6,000 位人工智慧人才，全力達成產業AI化及轉型升級的使命。同時，也將多年跨界產業的洞察與思考集結成《人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰》一書，是第一本為台灣而寫、從台灣角度出發的 AI 轉型策略。

從創立資料科學年會到成立台灣人工智慧學校，陳昇瑋的初衷始終不變：「讓『找不到人才』不再成為產官學研各界發展人工智慧的障礙，建立『自己的問題自己解決』的文化，打破被技術殖民的慣性，促成產業轉型，建立社會信心。」這也將是台灣人工智慧學校持續努力的目標與使命。

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