產品銷售表現不佳？全球行銷總裁沈義人證實離開OPPO

今年初其實就有傳聞經常透過微博提前透露新機資訊，藉此營造更高關注度的OPPO副總裁暨全球行銷總裁沈義人有可能離開消息傳出，而OPPO稍早則是確定沈義人基於個人健康因素卸下職務，並且將在未來休息一段時間。

過去以個人姓名直接在微博上與粉絲、用戶直接互動，而在後續將名稱更改為「自信的眉毛」，似乎也開始有消息傳出沈義人職務有可能面臨異動，並且可能離開OPPO。但隨著OPPO持續揭曉新款Reno 3系列，同時也推出新款Ace系列機種，沈義人依然維持扮演透過微博與用戶作直接溝通的角色，因此也讓其職務可能被調整的說法淡化。

不過，隨著OPPO稍早正式對外公告沈義人將卸下全球行銷總裁職務，並且將會休息一段時間的消息，則顯然呼應先前傳聞即將離開消息為真。

目前並不確定沈義人從現有職務卸任，甚至從稍早對外公告其過去7年於OPPO任職的感想，似乎透露不僅卸下OPPO全球行銷總裁職務，更可能進一步離開OPPO。而實際原因，或許也可能與Reno系列與Ace系列雖然在市場獲得不少關注，但實際反應銷量表現卻不明顯有關，導致OPPO希望更換行銷負責人，藉此讓產品銷售表現能有所突破。

至於未來沈義人是否會像OPPO執行長陳明永所說，會在休息一段時間後再次回到OPPO團隊，或是可能因此轉向其他發展，目前都還無法確定。但以過去沈義人在微博與粉絲、用戶互動熱度，並且獲得相當程度的支持，即便轉換到其他手機品牌、產業任職，預期還是能有相當大的發展空間。

在沈義人確定離開OPPO之後，OPPO將會由打造Find系列品牌形象的前品牌總監劉列接手全球行銷總裁職務，而未來是否會採取與沈義人截然不同的行銷宣傳風格，就看接下來OPPO在新品預熱推廣作法。

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