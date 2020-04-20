Beats總裁Luke Wood將離開蘋果 轉由Apple Music負責接手其職位
由蘋果副總裁Eddy Cue向內部員工發出備忘錄表示，將由目前負責Apple Music業務的Oliver Schusser接掌Beats品牌總裁職位，此項人士異動預計從今年4月30日起生效。
而從2011年以來一直擔任Beats總裁暨營運長的Luke Wood，則將會離開蘋果。
Luke Wood在2011年2加入Beats，曾經歷Beats品牌由HTC收購其51%股權，成為Beats最大股東，以及後續在2014年8月由蘋果透過30億美元現金與股票等值價格收購，並且隨著Beats成為蘋果旗下子公司一同加入蘋果體系。
從Eddy Cue向內部員工發出備忘錄內容，表示Luke Wood從去年就有離開想法，同時希望能嘗試全新事物。
至於接手Luke Wood總裁位置與業務的Oliver Schusser，則是在蘋果任職超過15年，目前主要負責Apple Music相關業務，預計在今年5月開始職掌Beats之後，依然會同時負責管理Apple Music相關業務與國際內容發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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