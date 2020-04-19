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Verizon宣布收購老字號線上視訊會議服務BlueJeans 擴充商用及5G連網應用項目
美國電信業者Verizon稍早宣布，將收購老字號線上視訊會議服務BlueJeans，藉此擴充旗下針對企業客戶提供商用服務陣容，並且成為未來5G網路應用服務產品之一。
BlueJeans創立於2009年，合作對象包含Salesforce、Facebook、麻省理工學院、Google、LinkedIn在內單位，更是早期佈署遠距會議服務的業者之一。
在近期新型冠狀病毒疫情影響下，不少企業紛紛開始鼓勵員工在家遠距工作，避免外出過程發生病毒感染情況，使得諸如Zoom、Webex、G Suite、Microsoft Teams在內服務使用人數大幅增長。
而Verizon本身同時也協助銷售Cisco旗下WebEx視訊會議服務，但此次宣布收購BlueJeans更意味Verizon期望加入遠距視訊會議服務市場競爭，同時將以此強化本身針對企業商用服務項目，預期也會與旗下5G連網服務整合，藉此銜接諸如需要視訊會議互動的數位辦公、遠距醫療，或是線上教學等應用。
Verizon預計最快會今年第二季完成收購BlueJeans，而相關報導則指出Verizon、BlueJeans雙方將以約4億美元價格完成此筆交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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