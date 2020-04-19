上海MWC 2020確定因疫情取消舉辦 但將在下半年舉辦區域性質活動

雖然中國政府強調已經讓新型冠狀病毒疫情獲得控制，同時也開始讓經濟運作恢復正常，但GSMA稍早依然宣布基於各方面考量下，將取消原本計畫在6月30日至7月2日間舉辦的上海MWC 2020活動。

依照GSMA說明，決定取消舉辦上海MWC 2020，是基於與相關政府部門機構，以及衛生單位討論結果，因此與原本計畫在2月間於巴塞隆納舉辦的MWC 2020相同，將因疫情影響考量而取消舉辦，而非比照同樣準備在上海舉辦的CES Asia 2020以延後形式調整活動舉辦時間。

而在進一步說明中，GSMA表示將會在今年下半年繼續於中國境內舉辦區域性質活動，但目前都還處於考量如何安排階段。另一方面，GSMA也強調預計會在明年舉辦的上海MWC 2021投入更多資源，同時也會在今年內與更多在地業者建立合作關係。

目前已經宣布延後舉辦的CES Asia 2020活動，暫時尚未由主辦單位CTA (美國消費技術協會)公佈更具體細節，同時在目前疫情在全球市場仍未有好轉情況，接下來能否在延後日期順利舉辦活動，其實都還無法確定。

另一方面，日前同樣宣布延後舉辦的Computex 2020活動，則是確定將在今年9月28日至30日間恢復舉辦，地點則會選在台北南港展覽館2館舉行，只是在目前疫情尚未在全球地區有明顯好轉情況，在面臨海外業者、買家現階段仍無法順利來台參展情況，是否能順利舉辦也都還是未知數。

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