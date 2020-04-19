Google準備與花旗、史丹佛聯邦信用合作社在內銀行業者 合作發行信用卡

在蘋果開始與高盛銀行推行自有品牌信用卡Apple Card，而華為稍早也宣布與中國銀聯合作發行HUAWEI Card，讓消費者能以行動支付消費之外，依然可透過實體信用卡進行刷卡消費。而推行Google Pay已有一段時間的Google，顯然也準備與推出花旗 (CITI)及史丹佛聯邦信用合作社 (Stanford Federal Credit Union)在內銀行業者合作的Google Pay實體信用卡。

進一步深入金融服務，掌握更多消費數據

依照TechCrunch網站取得消息，表示Google將攜手花旗及史丹佛聯邦信用合作社等銀行業者合作發行對應Google Pay服務的實體信用卡，藉此延伸Google Pay無法對應使用的消費場景，進而能觸及更多消費統計數據，進而讓其搜尋、廣告等藉由數據統計及分析推行服務精度更高。

尤其在目前新型冠狀病毒疫情持續影響，使得越來越多消費者透過網路購物消費，但如果消費使用網站並不支援以Google Pay線上付款，消費者依然必須使用信用卡號 (或是其他支付服務)完成支付。因此選擇在近期內推出實體信用卡，或許也是為了補強旗下支付服務使用模式。

去年其實就有報導指出Google與花旗、史丹佛聯邦信用合作社合作，打造一款代號「Cache」的網路銀行服務，其中並非由Google直接經手使用者金融帳戶，而是轉由花旗集團與史丹佛信用合作社 (Stanford Credit Union)提供相關金融服務，並且透過Google網路平台運作，而Google強調不會對外銷售使用者帳戶隱私，將會運用旗下網路資源強化網路銀行使用體驗，藉此打造更便利的數位銀行服務。

此次再傳出Google準備進一步推行自有信用卡，顯然將會使用上述代號「Cache」的網路銀行服務為基礎，讓信用卡交易能順利運作，並且被廣泛使用。

同樣採精簡設計，並且加強持卡者控制選項

而從相關消息所透露Google Card實際設計，同樣會與Apple Card採取無卡號設計，卡片僅會印上使用者姓名，以及發行信用卡的銀行名稱，另外卡片上也會出現類似QR Code的圖像，或許將能讓持卡者透過手機app拍攝掃描卡片資訊，藉此快速透過app進行管理，因此理論上也會與新版Google Pay app整合，讓持卡者更方便管理個人消費記錄。

在app管理部分，持卡者可以檢視個人實際卡號資訊，另外也能選擇與個人銀行帳戶連結扣款等交易，或是決定保護卡片資訊方式，以及決定哪些資訊可以被分享使用，而消費記錄也會透過推播方式提醒持卡者，甚至也能決定是否關閉卡片感應支付功能，以及透過app將實體卡片交易功能暫時上鎖，但仍維持Google Pay行動支付與線上消費功能。

(圖／擷自TechCrunch網站)

若持卡者不慎將卡片遺失，除了可以透過app暫時將實體卡片上鎖，或是確定無法找到時，亦可透過app線上重新申請一張替換卡片，另外如果發現卡片有被其他盜用情況，則可鎖住所有交易功能 (包含所有線上、app內、實體通路與實體卡片交易功能)，甚至也能重設卡片號碼。

另外，跟其他支援信用卡一樣，Google所發行自有信用卡也能加入Google Pay服務，透過行動支付方式以手機感應支付，或是對應線上支援Google Pay消費的網站交易使用。

但正式名稱是否就是Google Card，目前暫時還無法確認，不過應該會同時支援Visa、Mastercard在內卡別。

Google方面並未對此消息作具體回應，不過顯然將會與銀行業者持續加深Google Pay服務合作，同時預期也會進一步深入金融業務發展。

Google並非第一次發行自有信用卡

在此之前，Google其實就曾在2013年藉由過去推行的Google Wallet支付服務發行實體信用卡，並且與Google Wallet支付服務整合，卻在2016年結束發行此款金融卡片，而Google Wallet後續也與Android Pay整合成目前使用的Google Pay支付服務。

因此，Google此次準備攜手銀行業者發行自有信用卡Google Card，某種程度上也是讓過去發行的信用卡重新換血，進而再次進入金融市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》