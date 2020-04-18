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Libra調整白皮書內容 不再堅持以全球通用虛擬貨幣交易為主

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是基於考量目前各國政府擔憂，由Facebook主導推動的加密貨幣Libra稍早更新第二版技術白皮書，說明將針對各地區需求發行能與當地法定貨幣互換的虛擬貨幣

而在這樣的調整之下，意味Libra原本規劃推行單一虛擬貨幣，並且能與美元在內法定貨幣按比例互換的規劃，將全面重新做調整。

按照Libra在第二版技術白皮書說明，若美國境內使用需要的話，將會發行與美元對等互換的虛擬貨幣，而針對歐洲境內需求則可發行與歐元對等互換的虛擬貨幣，意味未來作法將會是協助各個國家地區將當地法定貨幣「轉換」成更方便使用，並且透過加密等方式保護的虛擬貨幣。

不過，考量跨境交易與不同虛擬貨幣互換使用需求，Libra依然會維持發行自有虛擬貨幣，同時也能讓境內法定貨幣幣值仍不穩定，或是企業內部、數位服務內使用需求，可藉由虛擬貨幣解決現金或信用卡交易不便問題。

在此之前，各國政府原本對於由Facebook主導推動的Libra發行自有加密貨幣有所擔憂，認為此舉可能影響各國貨幣流通競爭，同時也可能造成Facebook進一步掌握金融影響力，因此先前美國政府機構便要求Facebook對此說明，而包含歐盟、英國政府機構也表明不會支持Facebook此項計畫。

但以虛擬貨幣應用模式來看，除了有確保交易安全、快速與便利特性，實際上還包含能杜絕偽鈔、盜用信用卡卡號資訊，以及確保避免刻意產生貨幣通膨現象。

目前Libra表示將會持續調整架構，以利符合各地區在地法規，而目前也已經著手向瑞士金融市場監管局遞交申請支付系統取可。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

虛擬貨幣 信用 通膨 Libra

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