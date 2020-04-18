推動更大超算規模 中國政府同意NVIDIA收購Mellanox Technologies

新冠肺炎危機尚未解除，為了避免群聚、保持社交距離，外送商機更加火熱，不少平台仍在持續徵人。由於外送員被要求得自備交通工具，有部分車主就使用Gogoro從事外送服務，不料卻在近日收到一張高達7千多元的「違約金通知」，並從原本的騎到飽方案強制改為商用資費方案。有網友驚呼「現在才知道」，質疑根本是「假吃到飽」，也有人表示「再鑽漏洞貪小便宜啊」，話題掀起兩派網友大戰。

2020-04-16 13:11