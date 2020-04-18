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推動更大超算規模 中國政府同意NVIDIA收購Mellanox Technologies
NVIDIA在去年宣布以每股125美元價格，藉由總值達69億美元的價格收購Mellanox Technologies，藉此強化伺服器等超算領域發展。而後續獲得美國、墨西哥、歐盟監管機構同意，稍早也獲得中國反壟斷局核准收購，預計會在今年4月27日完成所有Mellanox Technologies收購流程。
而NVIDIA與Mellanox Technologies之間也對所有交易條件達成共識，雙方預計透過此項交易提昇在超算領域發展能力，其中預期藉由NVIDIA旗下運算技術結合Mellanox Technologies所持有高效能連接技術，藉此讓眾多伺服器所形成節點以更快網路傳輸效率串接，進而可建構更大規模。
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