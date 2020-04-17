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疫情當前維持手上資源！Google放緩對外招募人才、投資比重
在目前新型冠狀病毒疫情影響下，Google與母公司Alphabet執行長Sundar Pichai稍早透過內部信件表示將在今年內放緩人員招聘，並且減少外部投資比例，藉此確保公司營運仍有一定資源可做彈性分配。
依照Sundar Pichai的說明，表示接下來將會以確保公司本身營運，以及維持既有合作夥伴共同發展關係，因此今年將會開始放緩對外招募人才數量，另外也會降低非必要的對外風險投資比重。
在此之前，Alphabet旗下子公司Google在去年累積招募超過2萬名員工，原本預期在今年內達成相同招募數量，同時也在今年第一季內招募超過4000名員工，而在目前疫情持續影響之下，雖然Google依然會持續對外招募人才，但整體比例將會做調整。
而在數據中心與機器學習等領域依然會繼續投資，不過在比重與腳步上都會重新做調整，同時依然會進行必要戰略性投資，並且維持既有技術領先優勢。
同時，Sundar Pichai也強調將如同過往以技術提供協助理念，除了持續維持Google旗下服務，以及各項基礎建設穩定運作，更期望能繼續協助更多人順利渡過此次疫情影響，其中包含對外捐款、提供必要資源協助，甚至也提供包含G Suite、Google Cloud使用資源，以及廣告資源，讓更多中小型企業能順利維持本身運作，另外更透過Google.org向全球社群提供捐款。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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