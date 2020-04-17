GSMA：直到2024年前 MWC展會維持在巴塞隆納舉辦

GSMA稍早宣布與西班牙巴塞隆納市政府簽訂合作延長協議，將使接下來到2024年內的MWC展會活動繼續維持在巴塞隆納市區舉辦。

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得MWC 2020主辦單位GSMA最終取消舉辦，同時日前也公佈針對今年參展廠商相關補償方案，其中包含可將今年繳納參展費用以比例轉換為明年參展費用，並且保留今年攤位租用方式。

而在稍早對外聲明裡，GSMA更宣布與西班牙巴塞隆納市政府簽訂合作延長協議，未來不僅MWC 2021將繼續維持在巴塞隆納市區舉辦，直到2024年內同樣會在巴塞隆納市區舉辦MWC展會活動。

在對外聲明中，GSMA執行長表示將會以互惠形式與巴塞隆納市政府，同時也預期將能藉由明年的MWC 2021展會活動協助巴塞隆納帶動更大經濟復甦效益，而巴塞隆納市政府團隊也相當看好未來展會活動將能帶動經濟產能，以及更多技術資源成長，同時也預期能使當地新創發展能有更明顯動能。

目前MWC 2021展會活動預計會在明年3月1日至4日間舉辦，預期不少一線廠商、知名品牌都會透過此次展會活動對外公佈新機、產品消息。

至於到2024年之後，GSMA是否還會繼續與巴塞隆納市政府簽約，或是有可能調整改至其他地區舉辦，目前都還無法確定。

MWC展會活動前身為3GSM展覽，最早從1995年於西班牙馬德里舉辦，曾經一度移師法國戛納舉辦，直到2007年再次回到西班牙，並且選擇以巴塞隆納作為舉辦地點，隔年將展會活動名稱變更為MWC (世界行動通訊大會)。

巴塞隆納是在2011年被選定為MWC展會主要舉辦地點，當時巴塞隆納市政府與GSMA簽署協議，確定直到2018年為止都會以巴塞隆納作為MWC展會活動舉辦城市，但GSMA直到今年都還是與巴塞隆納市政府合作舉辦MWC展會活動，並且在稍早時候簽署合作延長協議。

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